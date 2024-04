Conferencia de Alberto Mouriño na Biblioteca Municipal de Lalín

El especialista en deporte Alberto Mouriño impartirá este sábado unha conferencia co título “O movemento en cativos”, organizada pola asociación Teta e Coliño e Centro Move. A cita será na Sala Audiovisual da Biblioteca Municipal de Lalín ás 11.30 horas. A charla servirá para coñecer a importancia do xogo en movemento e do deporte durante a infancia dos rapaces e como esto inflúe no seu futuro, segundo os promotores do evento.