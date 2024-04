Pichel se ancla a su papel de árbitro y se niega a votar un reglamento plenario

La corporación municipal de Forcarei celebró ayer un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular, cuyo comienzo ya estuvo marcado por la controversia al conocerse que la alcaldía solo incorporó al orden del día dos de los nueve puntos presentados por los populares. En concreto, la formación encabezada por Belén Cachafeiro llevaba las siguientes cuestiones a debate: modificación de la constitución de los grupos políticos de la corporación, modificar la cuantía a percibir por todos los concejales en los plenos –pasando de 70 a 60 euros– y de las juntas de gobierno –de 70 a 0 euros– crear la comisión especial de cuentas, economía e hacienda, la comisión de asuntos del pleno, revocar el acuerdo en el que el pleno cedió competencias a la alcaldía y aprobar un reglamento para estas sesiones plenarias.

Los dos temas que sí consiguieron pasar el filtro del gobierno local fueron el de devolver al pleno sus competencias y el de aprobar un reglamento regulador, aunque de estos, solo el primero llegó votarse, quedando aprobado con el apoyo de los cinco concejales del PP y la abstención de Roberto Jorge, del BNG, y el no adscrito Rafael Fiestras. El segundo, sin embargo, no se sometió a dictamen al alegar la alcaldesa, Verónica Pichel: “Este asunto deberá aprobarse por mayoría cualificada, por lo que necesita que exista un informe de la secretaria, que no figura en el expediente”. Con estas palabras la regidora levantó la sesión sin esperar réplica de los demás presentes, incluso cuando Cachafeiro y la secretaria manifestaron que sí constaba el mencionado documento, elaborado por petición de los populares.

A este informe ha tenido acceso esta redacción y en él la habilitada nacional advierte de que la alcaldía no cuenta con el respaldo legal para decidir unilateralmente obviar puntos del orden del día en un pleno extraordinario convocado por otro grupo. De hecho, califica de “aberrante desde el punto de vista jurídico” el argumento esgrimido por el equipo gobierno al negarse a incorporar la reconfiguración de comisiones informativas, una competencia que consideran solo pertenece a la alcaldía.

Así pues, adhiriéndose al informe de secretaría advirtiendo de que estas acciones por parte de Pichel y el PSOE pueden poner en peligro el ejercicio democrático y fiscalizador del pleno municipal, la portavoz popular, Belén Cachafeiro, ha proclamado su intención de llevar al gobierno local a los tribunales, aunque su bancada no es la única descontenta con el funcionamiento actual de los órganos municipales. El no adscrito, Rafael Fiestras, también quiso hacer llegar sus críticas a la alcaldesa durante su intervención, asestando: “Me pregunto a quién estamos representando, parece que este pleno está para representarla a usted”.