Pena ocupará un escaño en el Congreso y seguirá al frente de la Alcaldía de Silleda

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, es la elegida por el PSOE para ocupar la vacante en el Congreso de los Diputados que deja David Regades, quien renunció para regresar, diez meses después, a la dirección de la Zona Franca de Vigo. El nombre de la mandataria trasdezana apareció desde un primer momento en las quinielas y, días atrás cuando fue consultada sobre esta posibilidad, manifestó que no cerraba esta puerta, pero sí dejó claro que nunca dejaría su puesto al frente de la corporación municipal.

Junto a Fernández Pena estaban otros dos alcaldes: Luis Antonio Gómez Piña, regidor de A Cañiza desde 2019, y Marta Giráldez Barral, alcaldesa de Meis desde 2007, como posibles relevos de Regades, aunque el escaño debería ser para Pena pues ocupaba el cuarto puesto en la candidatura socialista en las elecciones de julio de 2023.

Fuentes del PSOE daban ayer por segura la opción de la silledense, que una vez más rehusó pronunciarse sobre su marcha a Madrid. No obstante, todo apunta a que el partido habría respetado sus condiciones y permitirá a la silledense mantener el bastón de mando en la sede municipal, cargo que compatibilizará con su sillón en el Congreso. Es, en esencia, la línea roja dibujada por la alcaldesa para aceptar este puesto: compatibilizar ambos cargos. Por el momento es muy pronto para conocer qué tareas le encomendará el partido en la Cámara Baja, aunque Pena también le comunicó a la dirección socialista que no tenía intención de restarle muchas horas a la gestión municipal, máxime cuando gobierna en minoría, pero además porque desea cumplir el programa electoral con el que su partido se presentó a las elecciones en Trasdeza. Cabe recordar que Fernández Pena asumió la Alcaldía a mediados de enero después de la renuncia de Manuel Cuíña Fernández, motivada por su concurrencia en la lista del PSOE en las elecciones autonómicas, aunque no logró ocupar un escaño en el Pazo do Hórreo.

Otra cuestión es saber qué pasará con el salario de Pena como alcaldesa pues legalmente no es posible percibir dos salarios y optará por sus retribuciones como parlamentaria. En un gobierno con tres dedicaciones [además de la de la regidora tienen sueldo la teniente de alcaldesa, Mónica González y la concejala Ángela Troitiño] una alternativa razonable sería que el salario de Pena fuese para otra dedicación o complementar alguna de las existentes, no obstante no se descarta que la nómina de la mandataria se destine al capítulo de personal. Es una opción que no se descartaría.

