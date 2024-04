Lalín mantiene su población al proponer el INE para este año un total de 20.275 vecinos

Hace unos años que la amenaza de pérdida de categoría está dando un respiro a Lalín y la cabecera comarcal dezana mantiene con cierta holgura la barrera de los 20.000 habitantes. El momento más crítico se produjo en 2015 [cabe recordar que los datos oficiales que se facilitan en un año concreto son los oficiales y válidos para el siguiente] cuando Lalín se mantuvo entre la veintena de los grandes municipios gallegos por solo cinco actas censales. A partir de entonces, decena arriba, decena abajo, el padrón municipal resistió e incluso se fue estirando. Ahora el grupo de gobierno anuncia que el Instituto Nacional de Estadística (INE) propone a fecha 1 de enero de este año un censo de 20.275 habitantes como dato provisional de referencia, no obstante el ayuntamiento presentará alegaciones antes del próximo mes de junio con el objetivo “de que se incorporen una serie de discrepancias entre os datos del INE y los del Concello”.

Los técnicos de la administración municipal entienden que estos desajustes serán atendidos por el organismo estatal y con ello se podrá contribuir a mantener la cifra de 2023, de 20.282 vecinos, o incluso superarla. Explica el ejecutivo que la cifra que comunica el INE es la mínima que puede quedar contemplada para esta anualidad (ya que es su propuesta inicial) y que contrasta en gran medida con la que genera el sistema municipal de control de padrón que es de 20.440 personas, tal y como se remite en la propuesta anual. Este desajuste,, alega, puede deberse a duplicidades, cambio de domicilio sin comunicar o fallecimientos de los que tenga constancia una entidad y no a otra y que se resolverá en un período de alegatos que ya está abierto y que finalizará ya en los mes de junio, proceso en que los técnicos municipales explicarán e intentarán hacer valer sus discrepancias.

La teniente de alcalde Paz Pérez entiende que la cifra de población, a día de hoy en 20.275 y pendiente de un incremento casi seguro que lo situará en los números del año anterior, “significa darle estabilidad a los números del padrón en unos guarismos que, si bien no son definitivos porque la margen no es muy grande, sí indican que se está trabajando en el buen sentido para que año a año se conciencie a todos los residentes en Lalín que estén censados como miembros de pleno derecho en nuestro ayuntamiento”. La edil insiste en solicitar que “todos los que están viviendo en Lalín y no estén censados, que pasen por las oficinas municipales para regularizar su situación, ya que es un beneficio para todos”.

Pendientes de concretar los ajustes, de que sean aceptadas los alegatos y de poder volver a alcanzar o superar los 20.282 vecinos de 2023, el dato provisional actual sería el segundo mayor de la serie histórica de la última década, suelo superado por el 2023 que podría ser igualado o sobrepasar (en función de la aceptación o no de las mencionadas alegacionews), y habría que remontarse al ejercicio de 2012, hace 12 años, para encontrar una cifra superior a la actual que sería de 20.409 personas censadas en Lalín.

Liderazgo en el interior

Este dato, indica, consolida a Lalín como la entidad de población más importante de las comarcas del interior de Pontevedra, y en consecuencia de Deza y Tabeirós

Por otro lado, cabe recordar que a finales de diciembre del año pasado, mediante decreto de la Alczaldía, el Concello tramitó la baja en el padrón para 108 extranjeros sin permiso de residencia permanente. La normativa establece que su estancia deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años. Transcurrido este tiempo, será causa para que la administración pueda decidir la caducidad de las inscripciones siempre que la persona interesada no procediese a realizar la citada renovación.

A Estrada corta la hemorragia y gana habitantes

En las dos últimas décadas A Estrada no ha escapado a la sangría poblacional, sin embargo, el dato avanzado del Instituto Nacional de Estadística (INE) recibido por el ayuntamiento días atrás dio muestras de que –al menos de momento– se ha podido cortar la hemorragia. Por primera vez en dos décadas, el municipio estaría en condiciones de aplaudir un incremento de población.Para observar este aumento pueden utilizarse los datos de marzo de 2023 y el recibido en el mismo mes de este 2024. El año pasado a estas alturas el censo de A Estrada estaba en 20.077 vecinos, mientras que la cifra era ayer de 20.128.El alcalde, José López, explicó que en marzo del pasado año el dato avanzado del INE ofreció al Concello de A Estrada la cifra oficial de 20.077 habitantes, si bien al cierre del ejercicio el censo estaba ya en 20.081, el mismo que puede consultarse ya como definitivo en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística. Este aumento parece haberse consolidado en los primeros meses de 2024, habida cuenta de que la nueva cifra oficial avanzada al ayuntamiento llega ahora a los 20.128.López achacó este cambio de tendencia a las campañas de empadronamiento, habida cuenta de que el saldo vegetativo del ayuntamiento sigue siendo negativo. El alcalde consideró que este movimiento al alza en el padrón de habitantes se vincula a las altas por parte de emigrantes retornados y, además, a la inscripción de personas que ya residían en el municipio pero que estaban empadronados.