Adeus a Sito, referente do estradensismo

A primeira vez que entrevistei a Alfonso Vázquez Moares aínda coloquei na mesa unha gravadora de casete. Non me fixo falta recorrer a ela para reproducir a entrevista, porque Sito non tardou en desvelarse coma un gran comunicador, coma unha persoa coa que resultaba tremendamente fácil establecer unha conversa fluída e que sabía como escoller as palabras precisas para que a súa mensaxe chegase con forza. Nesa ocasión, aló polo ano 2006, falamos con motivo do recoñecemento que lle brindaba o Recreo Cultural da Estrada, sociedade á que lle dedicou oito anos de traballo. Dicía que a directiva que encabezou tivo como principal obxectivo conectar o Recreo Cultural coa vida social da Estrada. Abofé que o conseguiron e que a entidade abriu con eles unha senda na que portar, a través da cultura ou o deporte, a bandeira do estradensismo ben entendido.

Sito era un expoñente desa corrente que busca levar o nome, o orgullo e o engrandecemento da Estrada aló por onde pasa. No seu caso, como recoñecían onte os que tiveron a sorte de chamarlle amigo, sempre dende o entusiasmo. Levaba con orgullo o mesmo nome que seu pai, lembrado barbeiro da Porta do Sol. Súa nai era a tamén ben querida Maruja Moares. Traballou na Seguridade Social como un funcionario sempre disposto a axudar a todo aquel que chegase ao outro lado da súa mesa. Pai de dous fillos e avó de catro netos –unha nena e tres nenos–, Sito marchou onte aos 72 anos, deixando unha fonda pena pero unha pegada duradeira na vila que tanto quixo.

Alfonso Vázquez Moares, In Memoriam / Ana celaValentín García

Tomou as rendas da organización das festas do San Paio en varias ocasións –unha delas no ano 1997, logrando a actuación nas festas da Estrada dun Carlos Núñez que acababa de recibir un Grammy– e chegou á presidencia do Recreo Cultural no ano 1992, mantendo este compromiso coa entidade cultural ata 2001, momento no que tomou o relevo o seu amigo Valentín García Gómez, o mesmo ao que lle tocou entregar no ano 2006 a insignia de honra da sociedade. Cando chegou a esta directiva o Recreo Cultural contaba con 520 familias socias, deixándoa tras oito anos con 680. Neste tempo logrou un convenio con tódalas sociedades culturais que había no concello para que, dende as estancias da entidade, se puidese colaborar con elas para reactivar o ámbito social e cultural da Estrada.

O deporte estradense tivo tamén en Sito un referente. Foi directivo do Estradense e tamén estivo moi vencellado ao balonmán e ao baloncesto. A súa capela ardente quedou onte instalada no Tanatorio San Pelayo, de onde sairá hoxe ás 19.00 horas para a súa incineración na intimidade familiar. Aló onde estea, que fagan un oco para a que ondee ao seu carón a bandeira da Estrada.

Vázquez Moares abraza a Valentín García, ante a mirada de José Antonio Maceira. / Bernabé