Vilariño denuncia la supresión de las clases de gimnasia para los vecinos del rural

El BNG Lalín denuncia que el que el último agravio a lo que son sometidos los vecinos residentes en el rural está relacionado con las actividades, ya escasas de por sí, siendo las grandes olvidadas en la programación lalinense. Recuerda que a partir de 2022, cuando fue llevada a cabo a segunda edición de gimnasia en el rural con una buena aceptación en las parroquias donde tuvo lugar y un número de participantes elevado (aproximadamente 300), no se volvió a conocer la intención del gobierno en su mantenimiento y financiación, a pesar de haber anunciado en la campaña de 2023, que se retomaría esta actividad en el rural en el caso de gobernar el PP, haciendo llegar la nueva incluso a través de sus pedáneos” como los propios vecinos nos comentaron a lo largo de estos últimos meses.

La organización liderada por Francisco Vilariño. lamenta que en la actualidad los vecinos no dispongan de actividad tan demandada, siendo las propias usuarias, en las parroquias donde en la actualidad se imparte, las que corren con los gastos de manera particular o a través de asociaciones vecinales para no abandonar dicha actividad, que se suspendió justo pasadas las elecciones municipales. Los nacionalistas anuncian que trasladará este asunto a pleno para pedir explicaciones al gobierno y exigir que se retomen estas sesiones de inmediato.