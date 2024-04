El perro que se ganó el corazón de un barrio

Seguro que a lo largo de los últimos meses muchos estradenses han conocido a Milú. Por su carácter y su mirada alegre este pequeño perro callejero no pasaba desapercibido allá por donde iba. Comenzó su periplo por la zona de Figueiroa y terminó subiendo al casco urbano, donde fue recorriendo calles hasta terminar encontrando algo que se parecía a un hogar. Los vecinos de la calle Bouza Brey tardaron poco en cogerle cariño al pequeño perro y durante semanas se turnaron para alimentarlo y darle un espacio para dormir. Milú decidió quedarse en la zona, hasta que finalmente terminó encontrando su familia.

Nuestro protagonista nos recibe por todo lo alto en cuanto Kike Reboredo y Nelly Tafalla nos abren la puerta de su vivienda en el Grupo San Paio. Tarda poco en olernos y en decidir que Mirian García y yo vamos a ser una buena fuente de caricias. A mí no me conoce pero mi acompañante es una vieja amiga. Ella fue uno de los vecinos de la calle Bouza Brey que decidieron ayudar al pequeño perro cuando comenzó a deambular por la zona.

“La primera vez que lo vi fue por detrás del Froiz, cuando paseaba con mi perro. Al día siguiente ya lo vi por mi calle, en Fermín Bouza Brey. A partir de ahí empezó el mal tiempo, así que se metía debajo de los coches para refugiarse o en la entrada del garaje del edificio Las Palmeras”, recuerda. Su presencia llamó la atención de los vecinos, que le colocaron una caja para que durmiese y le dieron de comer. “El problema es que éramos muchos los que le dábamos de comer. Me fijé desde mi ventana que cada poco recibía comida, así que decidimos organizar unos turnos”, explica. Mirian fue también ganándose su confianza y Milú comenzó a entrar en su garaje a dormir. “Lo dejaba a su aire pero no lo tocaba. Le creamos un sitio para él y venía solo a dormir. Así estuvimos hasta que me tuve que ir un fin de semana que dejó de venir y no lo volví a ver”, recordó.

En realidad, Milú no se fue muy lejos. En la calle paralela, en la zona conocida como el Grupo San Paio, viven Kike y Nelly con su hijo Konai. Ambos son unos amantes de los animales y tenían dos perros –Terra y Kira– y dos gatos, además de alimentar a unos cuantos más de la zona. A pesar de que su intención no era tener más animales en casa, no pudieron resistirse a ayudar a aquel pequeño perro que un día encontraron cerca de su casa bajo la lluvia.

“Lo vi una noche cuando íbamos para casa. Estaba aquí en la esquina, enroscado y temblando de frío. Me dejó acariciarlo pero no cogerlo. Subí a casa y bajé con comida, pero ya no estaba. Al día siguiente lo volvimos a ver y, gracias a Terra, lo metimos en la finca”, recuerda Nelly. A partir de ahí ambos intentaron encontrarle un hogar al pequeño. Hablaron con las dos asociaciones que velan por este tipo de perros en A Estrada, Perrican y Palleiráns, quienes les contaron que el perro llevaba semanas en la calle Fermín Bouza Brey y conocieron a Mirian. Sin embargo, no apareció nadie interesado en adoptarlo. “Al final, ya llevaba unos días con nosotros y había encajado tan bien con todos, que no es fácil, así que decidimos adoptarlo. Con Konai súper bien. Incluso lo sigue a todas partes. Y a nosotros... ya nos compró rápidamente. Es un perro muy cariñoso, todo mimos. Si algo teníamos claro desde el primer momento es no lo íbamos a dejar ir a la perrera”.

“Ahora mismo parece otro”, reconoce Mirian viendo como el perro se acerca sin miedo a todos en busca de una caricia. Sin embargo, para llegar a este punto fue necesario una puesta a punto. Primero hubo que elegir nombre, Milú. Luego, paso por el veterinario para poner microchip y revisión completa. Así descubrieron que se trata de un perro joven, de entre uno y dos años, y le curaron las heridas, además de descartar una infección en la piel.

Milú, el perro que se ganó el corazón de un barrio, terminó encontrando así su final feliz con una familia dispuesta a cuidarlo y muchos compañeros de juegos. Kike y Nelly destacan la importancia de adoptar y también el trabajo que realizan las asociaciones locales para ayudar y encontrar un hogar a estos perros abandonados. Muchas veces la linea entre acabar en la perrera de CAAN o encontrar un buen hogar es tan fina que un pequeño gesto de amor puede romperla.

Kira, una veterana del histórico grupo de perros de rescate | L.D. / Lois Docampo

Milú no estará solo en su nuevo hogar. En realidad Kike, Nelly y Konai tenían ya dos gatos y dos perros. Uno de ellos es Terra, adoptado hace tres años. La otra es una perra, Kira. Se trata de un labrador que durante sus años jóvenes formó parte del histórico grupo de perros de rescate de A Estrada. A sus 16 años es la veterana del grupo.

