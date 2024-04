Otero denuncia la instalación “ilegal” de la nueva depuradora para el polígono

El PP de Vila de Cruces denunció ayer en pleno que la nueva depuradora de aguas residuales construida en la zona de O Camballón para dar servicio al polígono homónimo incumple la normativa urbanística y que tampoco cumple el fin último para el que fue creada pues carece de colectores. Las acusaciones no encontraron respuesta por parte de la presidencia de la sesión.

El exalcalde popular Jesús Otero explicó que la instalación de esta depuradora se gestionó mediante una solicitud de financiación autonómica que, una vez garantizada por la Xunta, prosiguió con el diseño de un proyecto técnico en el que se dibujó una ubicación, pero finalmente la depuradora fue levantada en un predio cuya calificación en el planeamiento urbanístico es de uso deportivo, “estando prohibido el resto de los usos”. Esta es para los populares una razón de peso para que el gobierno de Luis Taboada pueda acabar teniendo problemas legales e incluso fue más allá al citar una posible “falsedad en documento público”. Según Otero, la obra fue recepcionada, si bien no es posible su puesta en funcionamiento una vez que carece de los colectores de conexión con la red municipal. Asimismo, certifica que las canalizaciones habilitadas por el ayuntamiento para dar salida a las aguas desde la depuradora invadieron terrenos de titularidad privada sin consentimiento de sus legítimos propietarios. “Esta acción unilateral causa una grave intrusión en los derechos de la propiedad y constituye un claro abuso de autoridad por parte del Concello”, apunta a mayores el grupo popular. Además, el principal grupo de la oposición censura que Xuntos opte ahora por pedir otros 120.000 euros a la Xunta para la puesta en funcionamiento de una depuradora que ya debería estar operativa.

Planta de Palas

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o la instalación de la planta de Altri en Palas, en este caso puesta sobre la mesa por el BNG, fueron otros de los contenidos del pleno. Tanto PP como BNG reprocharon al gobierno que el documento de organización de la plantilla municipal no fuese equitativo y en cierto modo se eligiesen discrecionalmente los trabajadores objeto de esta reorganización. El portavoz nacionalista, Álex Fiúza, pidió al ejecutivo más transparencia y un calendario diáfano de actuaciones, cuestión respondida por la edil del gobierno Mireya Otero, quien recordó el compromiso de desarrollar la RPT por fases.

Luis Taboada respaldó la iniciativa del BNG contraria a la instalación de la fábrica, que se abastecería con agua del pantano de Portodemouros, y aseguró que una vez conozca el proyecto no descarta pedir a empresa o técnicos que los expliquen en Vila de Cruces. Otero, por su parte, emplazó el pronunciamiento de su grupo al conocimiento del proyecto, al que accederán a través de la Xunta. Fiúza recriminó al alcalde que no se pronunciase con rotundidad hasta ahora, quizá forzado por la moción del BNG.

Subida salarial para Mireya Otero y ausencia de Souto

El voto de calidad del alcalde permitió al gobierno en minoría de Xuntos sacar adelante algunos puntos del pleno pues el único concejal de Nova Alternativa, Manuel Souto, como había acontecido en el pleno de presupuestos, no compareció. Estas ausencias comienzan a provocar recelos entre algunos ediles. Más allá de este asunto, la abstención del BNG garantizó al ejecutivo el incremento salarial propuesto para la concejala Mireya Otero, justificado por sus múltiples delegaciones y carga de trabajo que asume en el seno del gobierno de Taboada. La concejala percibirá 400 euros brutos más al mes, con unos emolumentos de 1.600 euros brutos, cuantía que para el BNG no es demasiado elevada si se observan los sueldos de otros concellos de la zona, pues el líquido quedará en unos 1.200, pero sí criticó que esta subida no se contemplase en los presupuestos aprobados hace poco más de un mes. El PP, con Otero como protagonista, justificó su voto contrario alegando que la edil no había sido capaz de sacar adelante proyectos de calado o contratos que se arrastran desde hace tiempo. “Esos 1.600 euros los ganaba usted en dos días”, espetó Mireya Otero al popular. El alcalde, que no cobra, recordó a Jesús Otero que su gobierno costaba a las arcas municipales 530.000 euros cada mandato, de los que 180.000 se eran necesarios para hacerle frente a su salario.