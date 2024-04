“Wily tenía un gran compromiso con su voz interior, que me parece única”

La Universidad de Houston invitó recientemente a la escritora, comisaria y artista norteamericana Lauren Moya Ford para hablar de su dilatada trayectoria profesional. Durante la charla-coloquio Moya hizo referencia al creador lalinense Antonio Taboada Ferradás, Wily, todo un descubrimiento para esta tejana de adopción que vive a caballo entre su tierra natal y Galicia, donde contrajo matrimonio y donde también reside después de una estancia en la capital de España.

–¿Cómo llegó a conocer la obra y la figura de Wily?

–En el otoño de 2015 me mudé a Vigo desde Texas para trabajar como profesora de inglés en un colegio de Aldán, en Cangas do Morrazo. Cada día cogía el barco para ir al pueblo. Conocí al comisario Ángel Calvo Ulloa, y él me invitó en febrero de 2016 a visitar el estudio de Wily.

–¿Se lo tuvo que pensar mucho para querer saber más del malogrado artista dezano?

–En aquel entonces Ángel estaba desarrollando una exposición de la obra de Wily en el centro cultural de Lalín. Así que cogí el bus a Lalín y quedé con Ángel y su hermano, el artista Misha Bies Golas. Fuimos juntos a Botos, donde conocí a la hermana de Wily, Sole, una persona encantadora.

–¿Fue sencillo ese primera acercamiento al trabajo de Wily?

–La hermana nos permitió el acceso a la casa-estudio de Wily, que se mantenía más o menos igual desde su muerte diez años antes. Pasamos la tarde allí observando sus obras y sus pertenencias. Fue una experiencia muy fuerte estar en su espacio, sentir su presencia aún muy presente allí. Así es como recuerdo mi primer acercamiento a una obra tan interesante.

–¿Qué fue lo que le atrajo de esa forma tan potente en esa visita?

–Siempre es difícil intentar expresar lo que en un momento dado te llama la atención de una obra de arte. Dicho esto, de Wily me atrae mucho la honestidad e inmediatez de su obra. Me parece una persona muy dedicada a su arte, sí o sí, y eso es algo que no abunda en el mundo del arte. En su casa-estudio se puede comprobar que esta misión realmente era su vida, que la vida y su arte estaban totalmente unidos y entremezclados. Tenía un gran compromiso con su voz interior, y esa voz es algo que me parece muy única.

–¿Considera que fue un artista infravalorado en su momento?

–Sinceramente, no podría comentar demasiado sobre la crítica realizada a su obra cuando estaba en plena producción, o su lugar en la historia del arte gallego ni a nivel nacional, porque no conozco bastante bien el tema. Lo que sí creo es que tras mi experiencia vital y profesional en España, y en Galicia en particular, aquí existe una producción artística muy interesante. Y pienso que en todo ello influye que en Galicia hay un ambiente muy propicio para la creación que inspira grandes cosas, y también a artistas muy diversos.

–¿Algún otro nombre propio que le llame la atención?

–Como te decía, en las tierras gallegas hay mucha inspiración artística. Lo digo siempre que me lo comentan porque es lo que observado aquí desde que me vine de Texas. Estoy pensando ahora en Luis Torras por ejemplo, un artista muy grande pero que no tiene el reconocimiento que se merece tanto a nivel nacional como tampoco en el ámbito internacional.

–Nos sé si sabe que se está organizando una antológica de Wily para el mes de septiembre. ¿Le gustaría poder colaborar en ella?

–La verdad es que no sabía de ese proyecto, pero si fuera posible me gustaría poder escribir sobre esa exposición, que me imagino será una manera de recordar a Wily mediante la contemplación de sus piezas artísticas. Como sabes, soy crítica de arte también, y desde que volvimos a vivir en España (mi marido es gallego), he escrito mucho sobre arte. Pienso que hacerlo sobre Wily cuando se inaugure esa muestra puede ser algo muy bonito. Me gusta mucho escribir sobre cuestiones artísticas y lo hago, además, de forma muy particular.

–Sorprende la conexión existente entre usted y un artista como Wily al que desgraciadamente no pudo conocer.

–Es que el arte es así. Nos une con personas y lugares inesperados que nos impactan para siempre. Desde luego, yo siempre llevaré la huella de la obra de Wily conmigo, y espero que eso siga pasando en mi vida porque es algo muy reconfortante. Algunas veces artistas especiales aparecen en mi camino y son inspiraciones, como puentes de referencia por el tiempo

–¿Cómo respondió le público de Houston a la obra de Wily que usted les descubrió?

–Pues a todos le gustaron lo que les enseñé durante mi conferencia, creo. Lo que hizo Wily es muy único e impresionante. Para mi fue todo un privilegio el poder estar inmersa en su contexto donde creaba y vivía, cuando viajé a Lalín en abril de 2016.

–¿Qué tal le fue en su regreso a las aulas de Houston?

–En la Universidad de Houston hice mi master y fue un placer ofrecer una charla sobre mi obra como artista y escritora para sus alumnos. Para mí, las dos vertientes están conectadas en el sentido de que los artistas que voy descubriendo me inspiran y me cambian la vida. Wily, por ejemplo, me llevó a un momento inesperado. Por eso en la charla presenté obras mías que se relacionan con los artistas más importantes para mí, que también son artistas que aparecen por el camino de manera inesperada, como es el caso de Wily.

