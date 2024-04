Teis A Vigo gana el torneo de petanca

El equipo Teis A Vigo se adjudicó el III Open Internacional de Petanca Cocido de Lalín en su categoría principal. La tripleta procedente de la ciudad olívica se impuso ayer en la final a la de San Antonio Val d’Uxó, de Valencia, que había ganado las dos primeras ediciones del torneo. Completó el podio el conjunto que competía con el nombre de Murcia y cuarto fue Palma de Mallorca/Galicia. Los tres primeros se repartieron 800, 400 y 200 euros, respectivamente, además de los correspondientes trofeos, mientras que la recompensa para los cuartos clasificados fueron productos gastronómicos locales.

Teis A Vigo y San Antonio Val d’Uxó disputaron ayer la final. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / Xan Salgueiro

Lalín cerró ayer dos jornadas de competición de petanca en la que se dieron cita 61 tripletas procedentes de distintos puntos de la geografía española, algunas con suplentes, de modo que el total de jugadores participantes superó los doscientos. Las partidas se disputaron en las pistas de O Regueiriño, en condiciones meteorológicas adversas que, no obstante, ayer dieron tregua para la disputa de las finales. En la categoría de consolación, dotada con tres galardones de 300, 200 y 100 euros, la tripleta vencedora fue Tablanca, por delante de Soanxo, Coruña Muralla y Lalín B. Y en la sección complementaria, premiada con productos gastronómicos locales, los cuatro mejores fueron Valverdón C, Critical Plus, Torreiro y Mafer (Gijón).

La entrega de premios tuvo lugar ayer, al terminar la gran final y antes de la comida, en las propias pistas de O Regueiriño. Asistieron los concejales de Deportes, Avelino Souto, y de Movilidad, Pablo Areán, que felicitan a la organización del Club Petanca Lalín por “hacernos disfrutar de una fin de semana de un alto nivel de competición y de compañerismo, del bueno”. A continuación, más de cuarenta personas compartieron un cocido de confraternización en el restaurante del Hotel Pontiñas. Esta tercera edición estuvo dedicada a la memoria de José García, de Laro (Silleda), colaborador de la organización, y fue posible con la colaboración del Concello de Lalín, la Diputación de Pontevedra y los distintos patrocinadores, con Boulenciel como marca principal.