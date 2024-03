Igualdad investiga el uso de fondos contra la violencia sexista para una cena en Cotobade

El Ministerio de Igualdad anunció este viernes que llevará a cabo una investigación sobre un posible mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte del Concello de Cerdedo-Cotobade. Concretamente, desde el Gobierno ven sospechoso que se incorporase del logo de esta línea de financiación en la convocatoria de una “Cea para mulleres” que tendrá lugar el sábado 4 de mayo en Tenorio.

“El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha tenido conocimiento de la convocatoria de una cena para mujeres en el concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra, una actividad que se anuncia con los logos del Pacto de Violencia de Género y del Ministerio de Igualdad” compartía la institución, que añadía: “Hay que recordar que, de conformidad con la Resolución del 17 de julio de 2023, de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio de 2023, las actividades que se financien con cargo a estos fondo deben enmarcarse, necesariamente en alguno de los ejes y medidas previstos para las Entidades Locales”.

Así, el empleo de estos fondos debe estar relacionado con actividades para “concienciar, sensibilizar a la sociedad en igualdad, respeto, convivencia y lucha contra la violencia machista”, que representa “la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres” y cuya erradicación “compete a toda la sociedad y muy especialmente a todas las administraciones públicas”. Por ello, al considerar que en esta “Cea para mulleres” no entraría dentro del marco contemplado para los actos e iniciativas que cumplirían con este cometido y por lo tanto serían susceptibles de contar con la cofinanciación de los fondos del Pacto de Estado, el Ministerio ha publicado que estudiará el caso y, de confinanciarse la citada cena con este capital, “se considerará actividad no financiable de manera que no se podrá imputar a los fondos del Pacto y se solicitará de forma inmediata la retirada de los logos”.

Asimismo, desde la cartera de Igualdad también mostró su rechazo y condena a “todas aquellas acciones o actividades que banalizan las políticas públicas para erradicar la violencia de género” y aprovecharon para pedir a todas las administraciones públicas su “máxima colaboración” para hacer el mejor uso posible de dichos fondos.

Por último, el Ministerio de Igualdad recordó: “La perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar discriminaciones o situaciones de marginación, violencia e injusticia, lo que no encaja en modo alguno con una cena lúdica festiva con djs y karaoke” en referencia a la cita anunciada por el Concello de Cerdedo-Cortobade y Femupo, la asociación responsable de su organización y cuya finalidad es, según se afirma en el cartel, celebrar la fortaleza de las mujeres.

Cubela afirma que solo se cedió el pabellón

Por su parte, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, salió al paso del comunicado del Ministerio de Igualdad alegando que la única colaboración del Concello en este acto organizado por Femupo es la de prestar el pabellón municipal de Tenorio para acoger la celebración. Cubela aseguró que le parece “lamentable” que el Gobierno “se dedique a perseguir la actividad de una asociación de mujeres en pleno Viernes Santo, en lugar de preocuparse por implementar auténticas políticas de igualdad y a combatir con eficacia y eficiencia la violencia machista”. El mandatario cargó contra el Gobierno, al que acusó de actuar “sin información previa y sin ponerse en contacto con nadie, actuando de forma demagoga con un tema tan sensible”. Asimismo, Cubela recordó que Femupo es una asociación de mujeres de ámbito provincial que colabora de forma activa con administraciones fomentando el asociacionismo femenino y luchando con los medios con los que cuenta para concienciar a las mujeres de la necesidad de defender sus derechos.