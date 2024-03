Carboeiro volta á súa vida medieval

O mosteiro de Carboeiro, durante a Semana Santa, adoita ser un dos enclaves dezaos que máis turistas recibe. E se en cada visita permite disfrutar do silencio que só rompe o cauce do río Deza, este venres un rebumbio de persoas devolvéronlle vida a este cenobio, pero unha vida medieval non cinguida á relixión, senón ao día a día antes da batalla de Porto de Bois, na que en 1371 en Palas de Rei caeu o Reino de Galicia e comezou sobre el o dominio de Castela e León.

A xornada incluiu instrucción militar. / J.R.Salgueiro

Desta recreación son promotores Aldán López Dacosta, da empresa Cabaleiro Errante, e a asociación Suevia Recriaçom. López conta que a iniciativa débese a un proxecto da Deputación da Coruña para fomentar a historia galega, e que escolleron Carboeiro “por ser unha localización marabillosa” e por ter todo o apoio do Concello de Silleda. Pola mañá, as familias que se achegaron ao mosteiro puideron descubrir, na súa igrexa, cómo era a musicalidade na Idade Media, e tamén cómo vestía á xente e qué tipo de tecidos empregaba. A mediodía, tocaba xantar nunha das dependencias monacais, onde xa ulía a caldo de berzas e a mesa lucía uvas, pan de centeo e tamén olivas. ¿Por que? “Sabemos que en Al-Andalus, que tén conexión cultural con Galicia, se consumían olivas. E o sur galego, no século XV, producía olivas, o que non sabemos é se xa se consumían salgadas, como na actualidade”, explica Aldán López. É máis, en Ponte Ledesma, xunto á sua igrexa consérvanse dúas oliveiras regaladas no ano 1735 polos comerciantes de aceite de Quiroga, no sur de Lugo.

Varias persoas asisten á explicación sobre os tecidos que se empregaban na Idade Media. / Bernabé/Javier Lalín

Pola tarde, o público asistente puido participar nunha demostracion interactiva de cómo era a vida militar, con clase de esgrima incluida. Houbo, tamén, unha sesión de caligrafía para, en conxunto, acercármonos máis a unha época histórica “que parece escura porque a Idade Media foi unha traducción mala do inglés de Idade Escura, posto que o termo orixinal referíase a que había pouca información desa época”, engade o coordinador da xornada. Por iso, Aldán López apunta que este período convén estudalo non tanto dende a historia, senón dende a arqueoloxía, como ocorre coas épocas anteriores á historia de Grecia e de Roma e das que tamén non hai moita información escrita. ¿E como foi posible devolver a Carboeiro ao medievo? Os organizadores conseguen o material en Centroeuropa, elabórano eles mesmos ou, no caso do mobiliario do comedor, procede da serie El final del Camino.