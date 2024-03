El BNG lleva al Parlamento Europeo la denuncia contra la celulosa de Greenfiber

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, visitó la zona 0 de la instalación de la macrocelulosa de Greenfiber en Palas de Rei, acompañada por alcaldes y concejales de BNG de los municipios afectados y aledaños. La visita sirvió para mantener un encuentro con integrantes de la plataforma Por unha Ulloa Viva y para anunciar que el Bloque llevará al Parlamento una denuncia contra la instalación de esta planta de 366 hectáreas, al entender que podría incumplir la normativa europea.

“Queremos saber si este proyecto incumple la norma, porque no podemos consentir que se concedan fondos europeos a un complejo que poner en serio peligro la biodiversidad y el sector agroganadero de varias comarcas”, manifiesta la europarlamentaria. En esa pregunta al PE, Miranda trasladará la preocupación que genera la planta por su posible impacto no solo ambiental, sino también económico, y recuerda que su construcción está supeditada a la obtención de ayudas públicas de los fondos Next Generation a través de los Proyectos Estratégicos para la recuperación y la Transformación Económica (Perte). La propuesta de Greenfiber, vinculada a Altri, ya quedó fuera de la convocatoria de 2023 en la categoría d descarbonización industrial, dado que el plazo remata el 17 de abril, justo cuando también se cierra la exposición pública del estudio de impacto ambiental del proyecto. Por eso, es muy probable que la compañía opte a otras líneas de estos fondos, pues ya lo hizo a la de economía circular.

Miranda apunta que la falta de ampliación de la Red Natura (hubo dos propuestas fallidas en 2008 y 2011) puede posibilitar que este complejo se construya en una de las fronteras de la Serra do Careón, con la permisividad del gobierno autonómico.