Aupa Deza organiza este martes unha campaña de sensibilización

O colectivo Aupa Deza conmemora este martes, 2 de abril, o Día de Concienciación do Autismo, cunha campaña de sensibilización nos centros educativos públicos domunicipio de Silleda. Así, nos dous colexios e no instituto quedará instalado un photocall, para que o alumnado poida sacarse fotos, ataviado cunhas gafas, para despois subilas ás redes sociais coa etiqueta #achegaTEAmiñamirada. Os docentes de cada centro educativo serán os que organicen o uso do photocall. Con esta iniciativa, o colectivo quere que os e as estudantes se familiaricen xa dende novos coa diversidade e coas persoas con trastorno do espectro autista.