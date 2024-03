Cerdedo, a memoria do último século

O recanto expositivo acoutábao un amplo panel retroiluminado en arco, exhibindo unha fotografía de gran formato dos 22+1 monólitos do Campo das Laudas en día de sol radiante. Enmarcando o albo das laudas, unha sanefa de améndoas contiñan os retratos conservados das 45 vítimas do franquismo homenaxeadas no memorial das Raposeiras (Meilide). Nunha pantalla superior-central, proxectábase en bucle o proceso de tallado –a cargo do escultor Marcos Escudero–, e os labores de carrexo e fincado das pedras laudatorias. Acollidos na aperta do panel, instaláranse en cuña dúas vitrinas: a da esquerda dedicada á epoca agrarista; a outra, ao período republicano.

Constantino Gamallo, o boticario agrarista / Cedida

A vitrina do agrarismo e caciquismo preservaba un orixinal da Gaceta de Madrid do 3 de marzo de 1912 no que se fixo público o Real Decreto do Goberno que viña ratificar a sentenza en favor do labrego Ramiro Cachafeiro e dos regantes de Arén (Cerdedo), e en contra dos intereses da hidroeléctrica Sociedad Anónima de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz de las Ciudades de Coruña y Vigo.

O alcalde Antonio Sueiro / Cedida

Unha fotografía do edificio do Asilo lembraba a aspiración do crego Fernando García Leiro de fundar en Cerdedo unha institución que acollese a ancianidade desvalida e que instruíse a muller rural. O inmóbel foise facendo realidade (1927-1935) grazas ao altruísmo do mestre canteiro Antonio Márquez Iáñez, de Meilide.

Banda de música de Francisco Cerdeira (1933) / Calros Solla

Amais, exhibíanse os farrapos do estandarte e o carimbo da Federación Agraria de Cerdedo; a plana orixinal do semanario pontevedrés Emancipación do 17 de xaneiro de 1903, na que se publicou unha carta asinada por Xesús Garrido Paz, presidente dos agrarios cerdedeses, aborrecendo as prácticas caciquís e a actitude reprobábel dos curas locais; e o orixinal do xornal pontevedrés Progreso do 22 de xuño de 1916, en cuxa portada se lía en grandes caracteres “El robo electoral de Cerdedo”.

Estado actual da ponte de Arén / Cedida

Tamén se mostraban dúas imaxes contrapostas: a foto da Casa do Arco de Cerdedo, cuartel xeral do caciquismo local, e a da Casa do Pobo de Deán (Figueiroa), sede da Federación Agraria, tribuna na que tomaron a palabra célebres personalidades librepensadoras. Finalmente, un exemplar do libro O ano que chimpamos o cacique. Crónica do agrarismo en Cerdedo (2011) e unha fotografía do boticario Constantino Gamallo, adaíl da loita anticaciquil.

Escondedoiro da Moura / Cedida

Na vitrina dedicada á República e Guerra Civil, ocupando unha posición central, o retrato de Antonio Sueiro Cadavide, Antonio do Lagharto, alcalde republicano de Cerdedo, acompañado do roncón da súa gaita e un atril de pinza, os documentos da controvertida inhabilitación de cargo público, asinados polo xuíz da Estrada Bouza Brey (cedidos polo Museo das Raposeiras), e tres fotografías de J. Soto: a ponte de Arén (Cerdedo), a fonte da Aldea Pequena de Loureiro (Figueiroa) e a fonte de Limeres (Cerdedo), obras levadas a cabo baixo o seu mandato.

Cartón moeda da II República. Uso provisional, 1937 / Cedida

Acompañaban, un orixinal de cartón-moeda da República, co texto Cerdedo-Pontevedra-1937 e por valor de 15 céntimos (cedido polo Museo das Raposeiras), un libro de texto do mestre represaliado Varela Buela, Don Paco (cedido polos descendentes); e os manuscritos dos poemas Pico de Castrodiz (1942) e Pontes do Lérez (1950), do poeta exiliado Otero Espasandín. Tamén, unha fotografía da Pena da Moura (Quireza), agochadoiro de fuxidos; a pistoliña da resistencia antifascista atopada no escondedoiro do Outeiro das Aveas, en Cerdedo (cedida polo Museo das Raposeiras); e a fotografía orixinal da recepción que as autoridades golpistas de Cerdedo lle fixeron ao gobernador civil de Pontevedra en 1957 (cedida pola Deputación de Pontevedra).

Manuela Cortizo Medal / Cedida

Pechando o vértice entre vitrinas, un pedestal erguía a máquina de escribir Continental adquirida en 1931 polo activista agrario e republicano Pancho Varela, condenado a morte polos franquistas, xunta a súa biografía 1.306/36 (2018), de Fernando Salgado. En cadansúa peaña colateral, o libro A II República e a represión en Cerdedo (2006), de D. Pereira, e Así aprenderán a non ter ideas. Agrarismo, caciquismo e República en Cerdedo (2016).

Roteiro mitolóxico e antieólico polo monte do Seixo / Cedida

O fútbol e a música

Pancarta contra a fusión de Cerdedo-Cotobade / Calros Solla

Nun alzadeiro con forma de lira, atondábanse fotografías (posados e procesionais) e retallos xornalísticos dalgunhas das agrupacións bandísticas da localidade: a Banda de Constantino Paz, a Banda de Lavandeira (ou de Cavenca), a Banda de Cerdeira, a Banda de Manuel García e a Banda de Xosé Benito. Tamén ocupaban os andeis, partituras (v. g.: a Novena ao Divino Ecce Homo,de C. Paz) e instrumentos musicais das distintas épocas (provistos polo musicólogo Rubén Troitiño). En posición central, o libro As bandas de música de Cerdedo, de Manuel Campos (2010), e o libro Obra reunida (2021), de Santiago Gómez Tato, aberto pola páxina dedicada ao gaiteiro Manuel Cerdeira. Amais, retratos ampliados e restaurados dos directores das agrupacións: Ramón Lavandeira, Francisco Cerdeira, Manuel García e Xosé Benito García.

Portada 22 xuño de 1916 / Cedida

Nun estante de honra, fotografías (posados e actuacións) das Pandeireteiras de Barro de Arén e da súa líder, Manuela Cortizo Medal, premio Mestra da Memoria 2018. A carón, o seu disco Cerdediño p’rós amores (2006) e o libro Cantares de Manuela de Barro. Achegas ao cantigueiro de Cerdedo (2013).

Banda de música de Xosé Benito / Cedido

A carón do expositor da música, outro alzadeiro recreaba a silueta dunha equipación balompédica. Os andeis estaban ocupados pola plana do xornal bonaerense El Heraldo Gallego do 9 de maio de 1926, na que se recolle a fundación do Cerdedo Fútbol Club; tamén fotografías (posados e lances) de todo tempo, e retratos de exxogadores tanto do Cerdedo, coma do FV e do San Xoán de Cerdedo, entre eles, o mítico central Manuel Simal, de Meilide. Amais, fotos dos desaparecidos Vello e Novo Sangal, os terreos de xogo; un balón dos anos trinta (modelo T, Uruguai-1930), un balón dos anos sesenta (modelo Crack, Chile-1962), e un balón Adidas Azteca, oficial do Mundial de México 86. Completábase con pezas do vestiario das distintas escuadras, salientando a camisola amarela do gardameta do San Xoán de Cerdedo –meigas fóra!– e un par de botas cos tacos afiados no esmeril.

O muiño de Pontapedre foi trasladado a Codeseda por mor do proxecto de construcción do macroencoro / Cedida

Mobilización social

Arrodeado de paneis ateigados de cartelaría alusiva ás diferentes convocatorias a charlas informativas, concentracións e manifestacións, un mostrador vitrina –a través de fotografías, artigos xornalísticos, actividades...– percorría décadas de oposición veciñal (sempre minoritaria) aos proxectos do macroencoro de Dorna, ás minicentrais hidroléctricas, aos parques eólicos –en concreto, ao do monte do Seixo–, ao trazado do AVE, á eucaliptización orquestrada pola Celulosa de Pontevedra e ao proxecto de fusión municipal Cerdedo-Cotobade. Nunha pantalla de televisión, emitíanse en bucle imaxes da manifestación celebrada en Cerdedo en maio de 2022 en contra da ameaza eólica que paira sobre a comarca, e do muíño da Pontapedre, no río Lérez, trasladado a Codeseda (A Estrada) no ano 1987 por mor do proxecto de construción da barraxe de Dorna.

Este edificio de Cerdedo debeu acoller o asilo proxectado polo cura García Leiro / FDV

A exposición Cerdedo no Tempo deu moito que falar. Visitada por propios e foráneos, foi unha inxección de amor propio e de amor polo propio; unha experiencia inesquecíbel que nos reconciliou co pasado e nos aproou cara ao futuro. Parabéns aos organizadores e, especialmente, ao profesor Manuel Gago que tan oportunamente a inspirou.

Tan só coubo un borrancho nesta primorosa caligrafía. Nas operacións de desmontaxe e reposición, extraviáronse o escudo do capitán Gosende e o peite de ouro do tesouro de Caldas, ambas as dúas pezas cedidas polo Museo de Pontevedra. A Garda Civil destinou ao esclarecemento dos feitos un amplo dispositivo. Segundo voceiros do instituto armado, estase perto de descubrir o paradoiro dos bens alleados.

