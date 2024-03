Adegas Castrobrey, o cómo hacer bien el vino junto al Ulla

Hace unos meses, cuando comenzó la vorágine de plantaciones de macroviñedos en los municipios ribereños del Ulla, lo primero que pensé fue en la tremenda diferencia que va a haber entre esas plantaciones y la que fue la primera bodega en entrar en la D.O. Rías Baixas de esta subzona Ribeira do Ulla, Adegas Castrobrey. Ayer su director general, Ramón Blanco Lobeto, explicaba de una forma muy meridiana que esas plantaciones son industriales y obedecen a una moda, mientras que Adegas Castrobrey mantiene la misma filosofía con la que empezó hace 40 años y que se resume en la maravillosa frase de “dejar el territorio mejor de lo que lo encuentras”.

Sin herbicidas

En 1983, José Castro Brey y su esposa, Isabel Becerra, abrían esta bodega en Camanzo, con dos hectáreas de terreno y a las que nunca aplicaron herbicidas. Tampoco se aplican ahora, del mismo modo que se emplea cubierta vegetal para proteger el suelo, y unas ovejas se encargan de demostrar que su pastoreo es la forma más sostenible y respetuosa de desbroce. Y además abonan, nada de purines que puedan acabar en un Ulla ya muy castigado. Al mismo tiempo, la bodega echa mano de lo que se conoce como una selección masal, sobre 186 cepas de las que se toman brotes para replantar, porque son las más idóneas. “El mejor vino siempre es el que está por llegar, pero está siempre en el viñedo, el trabajo en la bodega tiene que ser mínimo”, nos explica Blanco Lobeto.

Ramón Blanco Lobeto es el director general de la bodega. / Cedida

Por eso, el trabajo en esta finca no mide el tiempo: lo precisa casi todo, tanto cuando comenzó con el matrimonio fundador como cuando pasó a su hija y ahora, ya en la tercera generación, en manos de Blanco Lobeto y su pareja, Lourdes Pérez Castro. En estos 40 años, la bodega pasó de disponer de dos hectáreas a rozar casi las diez, “que son las que podemos controlar” bajo esa filosofía de no atacar la biodiversidad del entorno y poder extraer de este suelo un vino distinto y de alta calidad.

1.000 litros para celebrar

Hace 40 años, este método fue novedoso, y la bodega volvió a ser pionera cuando ingresó en la DO Rías Baixas, en el 2000. Un par de años más tarde entrarían otras dos de la zona. Para celebrar estas cuatro décadas, la empresa sacó 1.000 litros en el año 2022 de un vino exclusivo de la finca matriz, donde algunas cepas tienen 70 años. Ese vino se comercializó en 2023 “y no volverá a elaborarse nunca, porque nos hacía ilusión crear un vino único, diferente e irrepetible. Es histórico que una bodega aguante tres generaciones”.

¿Habrá una cuarta? Depende de lo que decidan las hijas de Ramón Blanco y Lourdes Pérez. “Ellas están encariñadas con esto, pero tiene que salir de ellas. Para dedicarte a esto, tienen que darse tres motivos: debe gustarte el campo y la naturaleza; debes estar profundamente enamorado de este trabajo y, por último, debes también tener mucha paciencia, porque cada movimiento que hago en el viñedo me da sus resultados tres años después. Esto es un proyecto de vida, no un trabajo”, recalca el director de la viña, que no olvida que los resultados son siempre fruto de un gran equipo.

El problema de la velutina

Camanzo tiene a su favor un suelo con arcilla, hierro, cuarzo y esquisto, que da a estos vinos una acidez mayor, y por eso hace 25 años que la Xunta se lleva de esta bodega varias cajas de vendimia para analizar ese albariño que crece al pie del Ulla y que no se ve libre ni del cambio climático ni de lo ataques de la Vespa velutina. En la campaña de la primavera pasada, llegaron a aniquilarse 5.000 reinas de esta especie invasora.

