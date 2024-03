A compañía Paporrubio estreou onte no Salón Teatro de Lalín E entón, un xardín, unha produción para público familiar de Luchi Iglesias, con música de Carlos Quintá, escrita e dirixida por María Peinado. A partir das doce do mediodía houbo un dobre pase para público escolar e, xa polo serán, unha función aberta a todo o público. A directora de escena da peza teatral viviu unha xornada intensa en Lalín, localidade á que está vinculada pola súa relación co actor Fran Lareu.

Unha comedia colorista e vitalista envolta nun realismo máxico "E entón, un xardín" é unha comedia colorista e vitalista asentada no teatro de marionetas, na plasticidade do teatro de obxectos e na poética da imaxe. Todo envolto nun realismo máxico que contrasta coa veracidade da estética do collage. Neste espectáculo, o xardín convértese nun lugar de celebración e reivindicación. Os vexetais e animais, vertebrados e invertebrados, son os protagonistas dunha historia estrafalaria na que a natureza esperta e loita por non perder os seus dereitos. Unha comedia disparatada ao servizo da imaxinación das pequenas (e non tanto) para espertar valores como a empatía, a responsabilidade e o respecto.

–Como lle foi cos máis pequenos coa dobre función escolar?

“O público infantil quere que estean pasando cousas todo o tempo na función de teatro” | BERNABÉ / Ángel graña

–O complicado, sempre que estamos a falar de escolares, foi o desaloxo do local (risas) pero moi ben todo. Os nenos estiveron moi conectados con todo. O espectáculo é tamén moi sorpresivo para eles porque van xurdindo cousas cada pouco e penso que disfrutaron moito de todo o que se lles ofreceu.

–Trátase dunha comedia fora do común, incluso estrafalaria.

–É unha aposta por un espectáculo para todos os públicos. Entón, mestura teatro de marionetas con música en directo e unha carga plástica tamén moi importante. É unha proposta un pouco distinta para os máis pequenos, pero a verdade que funciona moi ben. Penso que foilles moi estimulante todo o que viron. Insisto en que foi toda unha experiencia poder pasar esta xornada con todos.

–Sempre se di que o público infantil non é fácil. Foi así no Salón Teatro da capital dezá?

–É un público moi esixente tamén, que pide sobre todo moito dinamismo e queren que estean pasando cousas todo o tempo na función teatral. O espectáculo préstase moito a iso porque o teatrillo que aparece en escena é como unha especie de laberinto de comportas das que van saíndo cousas novas. Entón, nese sentido mantivo a tensión dos pequenos moi ben.

–Hai interactuación co que está a suceder enriba do escenario?

–O personaxe principal, que é un mandril, fala moitas veces de xeito directo mirando ao público e é un pouco o conductor da historia, que vai guiando aos nenos pola historia do xardín e interactúa moito con eles. É un mandril que ten un cú de cores e moi rimbombante que conectou moito con todos os que estiveron no patio de butacas durante a representación.

–A resposta dos adultos a unha obra como “E entón, un xardín” é distinta ou non tanto?

–Hoxe (por onte) puidemos comprobar que é un espectáculo que admite lecturas diversas. Hai unha lectura máis sinxela para os nenos cos animais no seu xardín e despois a lectura máis adulta ten que ver co paso dos humanos polo xardín e como o xardín é maltratado por unha falta de empatía absoluta por parte dos humanos. Ten aí como unha lectura para o público adulto un pouco máis complexa pero ao final logramos como un obxectivo común como é o de despertar a empatía, conseguir un latir común co entorno, co mundo natural en xeral.

–Como está sendo a colaboración coa compañía Paporrrubio, que naceu en Lalín no ano 2013 da man dun artista tan diferente como é Luchi Iglesias?

–Paporrubio ten xa unha traxectoria moi vencellada aos xogos populares e un tipo de teatro máis popular. Eu é a primeira vez que colaboro con el agora porque lle apetecía dar este salto de formato cara algo un pouquinho máis grande. Como digo é a primeira vez que traballamos xuntos, aínda que somos moi amigos, e creo que é moi fructífera porque Luchi é un gran artista que fixo unhas marionetas preciosas. Os deseños da escenografía son meus pero el é o constructor e creo que fixemos un dúo moi bo.

–Onde se sinte máis cómoda, no teatro convecional ou no teatro que baseado nos títeres?

–Teño que recoñecer que nas marionetas estou moi cómoda porque levo moitos anos aquí en Lalín, sobre todo, que é a terra da miña parella, un sitio cunha gran tradición de teatro de títeres. Entón, levo moitos anos vendo moito teatro de marionetas e é algo que me fai sentir moi cómoda. Pero a min a verdade e que onde máis cómoda me sinto é na posibilidade de poder mesturar os dous mundos.

–E pode facelo?

–Gústame que non haxa límites entre eses dous mundos. Falo dunha especie de híbrido entre o teatro actoral, de obxectos, e as marionetas. Por iso digo que eu onde máis me sinto cómoda é na liberdade de explorar. Tal cual.

–Está noutros proxectos teatrales distintos ao de Paporrubio?

–Agora mesmo remato esta peza e xa con Teatro da Ramboia arrancamos na producción do noso próximo espectáculo que esperamos estrenar a final de ano, así que xa nos vamos a meter na seguinte producción, que se chama Un tal Romeo, onde van a estar Fran Lareu e Anxo García como pasou na anterior. Nada, agora a traballar cara a iso sen parar. A verdade e que hai traballo, hai que ir xerando e tirando pero hai moitas ganas de traballar e moita xente no sector con moitas ganas de facer cousasmoi interesantes. O difícil é as veces crear condicións para poder sacar os proxectos adiante. Por iso disfrutei tanto coa representación no Salón de Teatro de Lalín.

