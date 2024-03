Condenan a cinco y tres años a los tres detenidos por tráfico de drogas en 2022

La Audiencia Provincial Nº 4 de Pontevedra ha dictado sentencia sobre el caso por tráfico de drogas iniciado a raíz de la operación antidroga llevaba a cabo en A Estrada y A Bandeira en enero del 2022. Esa operación terminó con tres detenidos, un vecino de A Estrada, al que se señalaba como el principal responsable de la distribución de la droga en la zona, y dos mujeres, una de A Bandeira y otra de Vilagarcía de Arousa. Tras el juicio iniciado en el mes de junio de 2023, el juez ha condenado a los tres por “un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud”.

La mayor pena es para el hombre arrestado en A Estrada, cuyas iniciales son J.B.M., que ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión. En su caso pesó en su contra el agravante por reincidencia, ya que con anterioridad cumplió una pena de tres años de prisión y fue condenado a otros cuatro años y seis meses por causas similares. Además, deberá pagar una multa de 4.935 euros. En cuanto a las dos mujeres, su condena se reduce a tres años y seis meses de prisión, aunque en su caso la multa asciende a 20.000 euros para cada una.

Estas condenas se acercan mucho a las solicitadas inicialmente por la Fiscalía, que pedía cinco años y nueve meses en el caso del estradense y cuatro años y seis meses, para las dos mujeres. En todos los casos, el juez descartó los atenuantes de drogadicción planteados por sus abogados, además de por la “dilación indebida” del juicio. Contra este fallo cabe recurso de apelación.

Fruto de la labor de investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín, se tuvo conocimiento entre septiembre de 2021 y enero de 2022 de que el vecino de A Estrada se dedicaba “a la provisión y posterior distribución de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, entre terceras personas consumidoras de dicha sustancia en la localidad y alrededores”. Así, se identificaron cuatro puntos de distribución cercanos a su domicilio ubicado en la parroquia estradense de Matalobos: en el entorno de la zona industrial de Matalobos, en el polígono industrial de Toedo y en un bar del casco urbano.

Según se recoge en el fallo judicial, él conseguía la droga que luego llevaba a un domicilio situado en la carretera de Moalde (Silleda), donde una de las mujeres detenidas la preparaba y la depositaba en un arcón situado en un galpón junto a la vivienda, donde después la recogía el estradense. En diciembre de 2021, en un viaje de regreso de una recogida, el estradense fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil, que le incautó en el hueco del volante once envoltorios que contenían 7,403 gramos de cocaína con una pureza del 45,76% y un valor de mercado de 443,92 euros.

Un mes después, el 12 de enero de 2022, y con orden judicial los agentes realizaban un registro en su domicilio, incautando dinero y útiles relacionados con su actividad de venta de cocaína y adquiridos con sus ganancias: paquetes de cocaína de distintos tamaños y formatos, una báscula de precisión, 280 euros en efectivo, dos móviles, tres coches de alta gama y una moto Kawasaki.

Ese mismo día se detuvo a la silledense, realizándose el registro de su vivienda. Allí se encontró una báscula, una prensa hidráulica, dos moldes para prensar la droga, un visor y una máquina contadora de dinero, además de 3.481 euros en efectivo. En el arcón había otros 6.780 euros y dos paquetes cubiertos de cinta de embalar con droga por un valor de 12.267 euros.

Según se detalla en la sentencia, los análisis revelaron dos huellas existentes en el envoltorio de estos paquetes, que fueron identificadas como pertenecientes a la vecina de Vilagarcía detenida. Esta sería quien proporcionaba a la silledense la sustancia estupefaciente, realizando además su traslado hasta su domicilio.

En el fallo judicial también se hace referencia a las denuncias realizadas por el abogado del estradense, quien considera que una de las declaraciones que realizó uno de los testigos y que inculpaban a su cliente no deben tenerse en cuenta por la forma en la que se tomaron. “Por todo lo expuesto no se concluye en que las declaraciones prestadas por XXXX en dependencias policiales hayan de ser invalidadas, al no acreditarse que se prestaran bajo coacción ni que de cualquiera otra forma se vulneraran sus derechos; todo ello sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que en su caso hayan sido abiertas en relación con las grabaciones y de que en su caso pueda hacerse valer a través del correspondiente recurso de revisión”. Además da por buenas las cadenas de custodia realizadas por la Guardia Civil y sus forma de llevar la operación.

Coches y motos de alta gama que serán decomisados

En varios momentos del fallo judicial se hace referencia a los vehículos de “alta gama” que tenía el estradense, señalando que no concordaban con los ingresos declarados por un hombre “con carencia de ingresos procedente de actividad legal”. El juez considera por ello que las cantidades abonadas “no se justifican a través de ingresos lícitos”. Así “se acuerda su comiso al considerar que proceden de las ganancias procedentes de la actividad ilícita del acusado”. En concreto y según se recoge en el auto, se trata de un Volkswagen Golf, un Mini Cooper y un BMW M5, los dos últimos a nombre de su pareja. Todos ellos los utilizaba para sus desplazamientos y para realizar encuentros con sus clientes. Además, el estradense también tenía una moto Kawasaki Z900, que tenía a nombre de su padre a pesar de que este no tiene el carné necesario para poder conducir este tipo de vehículos. En este caso el juez también ha decretado su decomiso al entender que su pago se realizó con las ganancias del tráfico de drogas.