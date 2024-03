Altri suspende la charla en Agolada “por la actitud agresiva de algunos colectivos”

Greenfiber suspendió ayer, con apenas una hora de antelación, la charla prevista en Agolada para informar acerca de su proyecto para crear una fábrica de celulosa y fibras textiles en la vecina localidad de Palas de Rei. La filial del grupo portugués Altri justificó su decisión “por la actitud agresiva y en aumento de algunos colectivos” presentes en las sesiones celebradas en Melide, esa misma mañana, y en Palas de Rei y Monterroso, la víspera.

Carteles contra la fábrica proyectada y a favor de las parcelarias y la producción agraria. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / Xan Salgueiro

“En ausencia de unas condiciones básicas de respeto de parte de un sector del público asistente a la última charla informativa llevada a cabo por Greenfiber en Melide, la compañía ha decidido suspender las que estaban previstas para esta tarde en Santiso, Agolada y Antas de Ulla”, apuntaba en un comunicado. El primero de los encuentros tuvo lugar el miércoles en Palas de Rei, con asistencia de vecinos y miembros de la plataforma Ulloa Viva, que se repitieron por la noche en Monterroso y ayer en Melide.

“La actitud agresiva y en aumento de determinados colectivos, los mismos que ya acudieron a Palas de Rei y Monterroso, hacen imposible cumplir el objetivo de estas charlas, que era informar a los vecinos”, sostiene Greenfiber. En todo caso, la empresa va a explorar con los ayuntamientos nuevas opciones para informar “de manera personalizada” a los vecinos. Asimismo, distribuirá material explicativo del proyecto y habilitará próximamente una página web. Actualmente, dispone del correo electrónico informacion@greenfiber.es.

La suspensión pilló por sorpresa a quienes empezaban a reunirse en la plaza consistorial de Agolada, tanto para asistir a la charla como para mostrar su rechazo al proyecto Gama, que así se llama. Fue comunicada a las autoridades municipales “a falta de una hora” para su celebración en el salón de plenos, tal como recogía el Concello. De nada valió la oferta de “garantizar su seguridad dentro de este concello” por parte del alcalde, Luis Calvo Miguélez, que lamentaba una negativa a acudir que ya era “firme”. “Dejan a la ciudadanía de Agolada sin respuestas y sin conocer un proyecto con importante repercusión para el entorno”, señalaba el regidor, que había anunciado que estaría “en la bancada junto a los vecinos para plantear cualquier pregunta y defender sus intereses”.

El propio Calvo, que afeó el plantón a Altri, fue uno de los intervinientes en la concentración que, a falta de charla, se celebró igualmente en la plaza del consistorio, presidido por una pancarta en la que se leía A auga é nosa e non da celulosa. Ante un centenar de personas –incluídos representantes del BNG y del colectivo Queremos Parcelarias–, también tomaron la palabra para cuestionar las bondades de la fábrica de celulosa la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, y el geógrafo y ecologista lalinense Antonio Presas.

Desde la plataforma aseguran que las movilizaciones se han realizado de forma “totalmente pacífica” y que tan solo se han cerrado los actos con gritos de “Altri, no”, más allá de portar carteles contrarios al proyecto. “Nosotros consideramos que violencia es que te quieran echar de casa, que te quieran echar de tus tierras y ni siquiera vengan a hablar contigo, sino que te tengas que enterar por los medios de comunicación”, afirma Marta Gontá. Deja claro que no es violencia “estar sentado en tu sitio con un papel en contra de Altri y dejar acabar un acto para gritar: Altri, no”.

Rueda no descarta expropiaciones para la fábrica

El presidente gallego en funciones, Alfonso Rueda, no descarta iniciar expropiaciones de terrenos en Palas de Rei para la planta de fibras textiles y celulosa, aunque prefiere que el proceso de compra sea por “acuerdos voluntarios”, que es “lo normal y la primera obligación” de la compañía. Aprovechó para responder a las críticas que está recibiendo el proyecto de sectores “que ocultan siempre otros intereses” y que reaccionan “sin conocer los detalles”. Por eso, llama a que “todas las partes” hagan un “ejercicio de pedagogía”. El mandatario rechaza “opiniones apriorísticas” que “por sistema” dicen “siempre no a cualquier cosa que se pueda hacer”, una actitud que achaca “sobre todo al nacionalismo” del BNG y que hace que “se pierdan muchas oportunidades”, como esta de Palas, que luego “otros territorios aprovecharán”. Garantiza que la Xunta “jamás” autorizaría una iniciativa que no cumple “estrictamente con todos los requisitos de carácter medioambiental, ecológico, técnico y normativo”. En este mismo sentido, acusado al Bloque y al PSdeG de hacer “demagogia” y “oportunismo” con este tema, después de que en el Parlamento gallego votasen hace dos años a favor de la iniciativa, que en el texto aprobado decía “preferentemente” en la comarca de A Mariña. Para Rueda, el “cambio de postura” de la oposición y alcaldes de concellos próximos a Palas se debe a un “interés electoral”, en función de “qué es lo que más le conviene”.

Ofensiva del BNG contra una “bomba ambiental”

El BNG iniciará una ofensiva institucional y apoyará la movilización vecinal para impedir que se materialice un proyecto que califica de “auténtica bomba ambiental en el corazón de Galicia”. Entiende que causará un enorme perjuicio, también socioeconómico, a toda la comarca de A Ulloa y que el daño llegará hasta la ría de Arousa. “Lo que se pretende instalar en Palas no es una factoría de fibras textiles, sino una gran fábrica de celulosa líquida tres veces más grande que la de Ence en Pontevedra”, afirma su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil. “Pretenden instalar en Galicia una fábrica contaminante que no quieren en Portugal”, sostiene. Por su parte, el BNG de A Estrada exige al Concello un posicionamiento en contra del “megaproyecto”, que tendrá “graves repercusiones para el Ulla, afectando a la pesca del salmón y al turismo vinculado con el río”.