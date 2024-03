De todo corazón

“Latexos dourados” es el proyecto más íntimo y especial realizado por la fotógrafa Cristina Montouto Vilela. Es una idea surgida de su propia experiencia, la que en 2022 y con solo 34 años la llevó a someterse a un trasplante de corazón. Ese día la estradense ganó una vida extra por encima de la amenazante miocardiopatía que sufría y todo gracias a la donación realizada por una familia horas antes de que terminase el tiempo de la esperanza. Ese trance dejó una larga recuperación pero también una idea que, casi dos años después, esta cerca de tomar forma.

Tras su operación, Montouto decidió retomar su formación, regresando a las aulas de la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago para volver a zambullirse en el mundo de la fotografía. Allí fue preparando un proyecto especial, en el que juntaba su pasión por la fotografía con la experiencia que había pasado. El resultado son ocho imágenes que, como ella misma afirma, “dan valor a las cicatrices”.

Los protagonistas son ocho personas de diferentes edades que sufrieron un trasplante de corazón. Las fotografías fueron realizadas por ella misma, contando con la ayuda de su amiga y fotógrafa Ana Agra, como ayudante de cámara, y con Elena Aller, como maquilladora. Entre los modelos hay desde un niño de diez años hasta su propio padre, que también tuvo que ser trasplantado con 42 años por el mismo problema que ella. Ese plan solo se modificó en su caso, ya que la propia Cristina es uno de los ocho modelos de este trabajo.

Su intención ahora es completarlo con otros dos modelos y después crear una exposición en forma de paneles que pueda utilizarse en lugares exteriores. Las fotografías se acompañan además de un código QR, con los que se completa la fuerza de las imágenes con las declaraciones en primer persona de los protagonistas. Se trata de narraciones sin guionizar y que son diferentes en función de cada caso. “Son discursos en los que se habla de la superación y de la idea de que hay vida más allá de un trasplante, pero también se incide en la necesidad de concienciar sobre la importancia de donar los órganos para que personas como nosotros podamos seguir viviendo”, explica la fotógrafa.

La idea sería que esta exposición fuese moviéndose por diferentes concellos de Galicia, aunque tiene claro cuál debería ser su punto de partida, el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, el lugar donde todo ellos se sometieron a esta operación.

Cristina Montouto presentó un avance de este trabajo a los premios de fin de carrera, quedando entre los tres finalistas. Esa participación fue la que terminó de empujarla a dar forma a todo el proyecto, ya que muchos profesores y compañeros la animaron a publicarlo. “Para mí es un proyecto especial que estoy haciendo con todo mi cariño. Es parte de mí”, afirmó.

Buscando los últimos modelos para terminar

Cristina Montouto reconoce que su exposición está casi lista para presentarse, aunque todavía le falta el toque final. En estos momentos cuenta con ocho imágenes pero su intención es contar con dos más. El problema es que no le sirve una persona cualquiera. “Hay más gente trasplantada de corazón de más de treinta años que de menos, así que es más fácil encontrar gente de esa franja de edad. Sin embargo, cuesta más encontrar gente joven, de menos de treinta, que me permita abarcar todas las edades y mostrar así que esto no es una cuestión de años”, explica la fotógrafa. Por debajo de ese límite solo ha encontrado un joven de 10 años, cuya familia se ofreció a posar tras conocer su proyecto, y otro de 25. Montouto animó a todos los interesados en participar por debajo de esa edad a ponerse en contacto con ella. Lo pueden hacer a través de sus redes sociales, donde figura mail y teléfono de contacto.

