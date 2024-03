Tres meses sin verse las caras en Agolada

En el pleno de organización del pasado 23 de junio, la corporación acordó que las sesiones ordinarias serían cada dos meses, en concreto el último viernes de cada mes par, a las 10.00 horas. La normativa permite que los concellos de hasta 5.000 habitantes celebren pleno cada tres meses y, aunque Agolada no escogió esta vía, lleva camino de hacerlo.

La última sesión fue el 18 de enero, cuando el PP y el BNG forzaron un pleno extraordinario para que el alcalde, Luis Calvo, explicase su situación judicial sobre el conocido como caso Farelo, por el precintado de la ampliación de la depuradora de esta empresa. A continuación tuvo lugar un pleno ordinario y, aunque el siguiente tendría que haber sido el pasado 23 de febrero, se cumplirá un mes sin que se haya convocado. Así que si espera hasta el último viernes de abril, habrán pasado tres meses sin una sesión ordinaria. Y no es la primera vez: ocurrió ya a finales del anterior mandato.

Preguntas y mociones sin registrar

Y esto perjudica la labor fiscalizadora de los dos partidos de la oposición. “No podemos ejercer nuestro derecho de fiscalización del gobierno local”, apunta la portavoz del PP, Carmen Seijas. “Tenemos una batería de preguntas para formularle al alcalde y a los concejales de PAyJ, pero temo meterlas por registro con un pleno aún sin convocar porque ello le permitiría preparar las respuestas”, admite. Y el problema es que, si los dos partidos de la oposición no registran sus preguntas o sus mociones, el ejecutivo local puede entender que no es necesario convocar un pleno, del que habrá que pagar asistencias, si no hay temas qué tratar.

La solución era tan fácil como que desde la Alcaldía se avisase a los dos partidos de la oposición en caso de querer postergar la convocatoria al mes de abril. En Lalín, en más de una ocasión el regidor, José Crespo, acordó con los tres partidos de la oposición mover la fecha de un pleno por cuestiones de agenda, y no hubo mayor problema.

Pero a los dos partidos de la oposición también les resulta necesario un pleno con la frecuencia establecida para ampliar información del día a día del gobierno local. “Nos enteramos de que solo tiene 300.000 euros de deuda por una nota de prensa, pero resulta que eso se debe a que el gobierno local pidió un crédito de 500.000”.

Desde el BNG, su concejala Susana Tato tiene elaborada desde hace semanas una moción para que desde el Concello se mejore la información del proyecto de celulosa que Altri quiere implantar Palas de Rei y cuya red de captación y vertido de aguas a más de 200 fincas de Agolada. “En la moción pedimos que se informe a los vecinos y a las vecinas, que se organicen charlas en las que intervengan técnicos de Altri, pero también de la propia Xunta y de la plataforma Por unha Ulloa Viva, amén de otros expertos como geólogos o biólogos”, remarca.

La convocatoria del pleno de febrero no solo van con casi un mes de retraso, sino que además obvia la normativa según la que una sesión plenaria pude moverse, pero en un margen de 15 días hacia adelante o 15 hacia atrás.