La Rúa da Oliva tiene desde ayer una nueva tienda, en este caso de moda y complementos. Se trata de Naty, marca que ya estuvo presente en la calle Castelao y que ahora se traslada a este nuevo local. La tienda de moda cuenta con un horario expandido, abriendo sus puertas desde las 10.00 hasta las 14.00 horas por la mañana y luego nuevamente desde las 16.30 hasta las 20.30 horas de la tarde. Según la propietaria, Natividad Iglesias Guerra, vecina de Vila de Cruces, no se trata tanto de una apertura sino de “un cambio”. La reubicación cerca del edificio adquirido por Zara no es un mero traslado físico, sino que implica una revitalización para la zona. Se espera que esta nueva ubicación atraiga a una mayor cantidad de visitantes, lo que no solo beneficiará a Naty, sino que también impulsará el movimiento en la Oliva.

La tienda de moda Naty abre local en la Rúa da Oliva de Pontevedra