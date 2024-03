“A esencia do EmigraSon está na intimidade”

Ás veces, a morriña saca o mellor de nós. O sentimento de nostalxia actívanos e lévanos a buscar a forma de xerar comunidade, establecer lazos con aqueles que, coma nós, se atopan lonxe do fogar, e levar un anaco da terra ao lugar que habitamos. Así foi, precisamente, como a estradense Cristina Amosa acabou organizando o festival EmigraSon en Bruxelas, que os pasados 8 e 9 de marzo celebraba a súa segunda edición, superando con creces as expectativas tanto de asistentes como do equipo organizador.

Todo comezou no 2022, cando ela e un grupo de amigos composto por Karan Novo, Mateo González, María Dios, Gara López, Claudia Pablos e Ángel Estévez decidiron poñer en marcha a idea de levar grupos actuais da escena galega a Bélxica para compartir un momento de fraternidade co resto de compatriotas emigrados na capital belga. Uns meses máis tarde, en marzo de 2023, tiña lugar a primeira edición, cun cartel composto por cinco bandas, dúas formacións de foliada e un grupo de oralidade e música. O éxito dese primeiro encontro foi o que os levou a seguir traballando e crecendo a súa iniciativa, e todo apunta a que serán eles os que decidan os límites, pois a boa acollida abre un mundo de posibilidades.

Amosa, ao igual que o resto de organizadores, está aínda coa resaca dun festival que esgotou entradas aos dez minutos de sacalas á venta e que xuntou en Bruxelas a 700 persoas chegadas de ata trece países. Nunha conversa con FARO, a estradense cóntanos como se sinte despois desta segunda edición de adianta que xa está sobre a mesa a idea dunha terceira.

“Cando comezamos pretendíamos facer algo pequeno e non sabíamos que ía chegar a tanta xente, pódese dicir que este ano medrou tanto en audiencia como en patrocinadores” relata a moza, que engade: “O primeiro ano a foliada fora nun bar amigo e estaba aberta ao público, desta volta xa alugamos un espazo e sacamos entrada para o evento”.

Isto é só unha mostra do cambio no paradigma da organización, que segundo relata a estradense, se volveu máis profesional: “A nivel burocrático, sentamos as bases da asociación tanto en España como Bélxica, buscamos subvencións, e cada un foise especializando nunha área concreta para facer a xestión máis eficiente”. Con todo, Amosa recoñece que “é imposible ter todo baixo control” e que as semanas previas “sempre aparece algún imprevisto que xera estrés”. Aínda así, admite: “É moi gratificante e sentes moita satisfacción cando ves que a xente está contenta co festival”.

Un dos artistas lánzase ao público durante a súa actuación. / PABLO VÁZQUEZ VARELA

Por outra banda, o EmigraSon non é un festival calquera. Como ben dicía a protagonista desta reportaxe, a súa esencia está “na intimidade", en que sexa “algo pequeno” onde artistas e asistentes poidan interactuar e se xere esa sensación familiar que buscaba a proposta orixinal. Por iso, Cristina recoñece que aínda que non descartan ampliar o aforo de cara a novas edicións, non prevén cambiar o formato: “Si que hai xente que nos pediu aumentar as prazas e nós queremos chegar, polo menos, a todos os galegos que están en Bruxelas, polo que quizais aluguemos unha sala un pouco máis grande, pero tampouco nos plantexamos crecer moito máis de momento”.

Agora, os encontros da organización son para facer balance desta edición, que contou co respaldo do Parlamento Europeo a través dos eurodiputados Nicolás González e Ana Miranda, así como da Xunta de Galicia, Fundación Galicia Europa, Embaixada de España en Bélxica, Deleite e Rei Zentolo. Porén, a estradense xa adianta que pronto comezarán as conversas para organizar a terceira entrega, para a que queda no aire se o grupo The Rapants fará hat trick, dada a estreita relación que forxaron comisión e banda ao longo das pasadas edicións: “Non falamos aínda dos artistas do próximo ano, pero si que nos gusta que repitan os grupos e con eles xa creamos un vínculo, porque ademais da súa gran calidade a nivel musical, son rapaces moi dispostos, que sempre nos facilitaron as cousas”, remata a organizadora do EmigraSon, Cristina Amosa.

