A alvariza de Pidre sucumbe aos temporais do inverno

“Era unha das alvarizas mellor conservadas e aínda en uso” da comarca dezá, segundo o divulgador Daniel González Alén, que ten catalogadas máis dun cento por estas terras. Refírese a unha construción que hai en Pidre, na parroquia do Sisto, que sucumbiu aos temporais do último inverno e presenta parte do muro esbarrigado.

Vista da construción polo lado intacto. / Daniel G. Alén

Nesta parroquia de Dozón chegaron a catalogarse máis dunha ducia de alvarizas de diversos tipos e tamaños, as máis delas a orelas do Asneiro, e algunhas aínda cumpren a súa función orixinal. É o caso da que nos ocupa, que está situada ao pé dun regato que tributa no citado río, rodeada de carballos e ao carón de dous bos exemplares de buxo. Atópase na aba do monte da Rocha, entre O Sisto (Dozón) e Alvarellos (Lalín).

Marca da propiedade xunto á porta. / Daniel G. Alén

Precisamente, son os da Taberna de Tais, nesta última parroquia, os que explotan o apiario coa produción de mel comercializada baixo a marca O Saldoiro. A construción, redonda, non é das máis grandes da zona: mide uns 15 metros de diámetro e ten muras de 2, 5 metros de altura con pronunciado beiril que sobresae e unha cativa porta ao suroeste, tal como explica o cronista lalinense.

Vista aérea da alvariza, anos atrás. / Rubén Presas

“As continuas e intensas chuvias desta temporada non lle deberon sentar ben”, apunta o propio Alén, que a encontrou, “con sorpresa e pesar”, parcialmente derrubada o pasado domingo. Agarda que “se restaure, con ou sen axudas oficiais para que, agora que non hai osos, poida gardar as colmeas dos xabarís, dos humanos e das inclemencias do tempo e siga sendo testemuña da arquitectura popular de Deza, que ten nas alvarizas unha das construcións máis típicas e representativas”.