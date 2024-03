Luces y sombras en el primer día de río

Los amantes de la pesca de Deza y Tabeirós salieron ayer a disfrutar de la primera jornada de la temporada 2024, que se extenderá hasta agosto. Las sensaciones previas eran de preocupación debido a las previsiones meteorológicas, pero en general había buenas expectativas. Finalmente, las impresiones discreparon y mientras en Lalín la jornada se cerró con numerosas capturas, en Silleda la primera cita con los ríos y la caña pasaba sin pena ni gloria y en A Estrada, todo dependía de a quién se le preguntase. Con todo, desde las tres sociedades de caza y pesca coincidían en una cuestión, y es que finalmente el tiempo acompañó más de lo que inicialmente se esperaba, con buenas temperaturas y sin el temido viento jugando en contra.

Dos pescadores enseñan su captura. / // BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Miguel Sande, de la Sociedad Río Ulla A Estrada explica: “La jornada fue buena en general, incluso hizo buena temperatura durante la mañana, lo que facilita la captura”. Sus cotos en Liñares, Rubín y Vea se llenaron con socios que volvían al agua después de varios meses deseando probar lo nutridos que van los ríos esta temporada. Algunos, cuenta Sande, se fueron con el total de los cupos –seis truchas por día– mientras que otros no tuvieron tanta suerte y volvieron a casa con las cestas vacías.

Muestra de una captura de cinco truchas. / // BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Asimismo, en el concello estradense las horas favoritas para pescar fueron las primeras de la mañana, y a partir del mediodía ya eran muy pocos los que quedaban lanzando la caña. “A primera hora estaba lleno, pero a partir de las doce quedaban la mitad de pescadores y después del mediodía ya no volvieron muchos” cuenta el presidente de la Sociedad de Pesca Río Ulla.

Un hombre se prepara para pesca con mosca sin muerte. / // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Si en A Estrada el sabor de boca era agridulce, dependiendo a quién se le preguntase, en Lalín los amantes de este deporte contaron con mucha mejor fortuna y en general todos pudieron hacerse con alguna captura. Así lo narra Manuel Gil, profesor de la escuela de pesca de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín. “El día estuvo bien, el agua tenía buena temperatura, lo que movió a las truchas y facilitó la pesca” confiesa el exporto, que añade: “Además, tampoco hizo viento, que a menudo juega en nuestra contra y dificulta que las capturas”.

Manuel Gil pescó en el Asneiro y asegura que allí se consiguieron muchas capturas. Los que realizan esta práctica deportiva sin muerte no tienen límite, pero los que sí se llevan las truchas a casa consiguieron llenar los cupos, que al igual que en A Estrada está en seis ejemplares de unos 29 centímetros por día.

Finalmente, en Silleda son menos complacientes con la primera jornada y la tildan de “normalita”. El presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de este concello trasdezano, Ramón Iglesias, sostiene que aunque el tiempo no fue tan malo como se temía, e incluso se disfrutó de buenas temperaturas, los pescadores no se fueron demasiado contentos a casa. “En Silleda la cosa estuvo floja, los pescadores con los que hablé coincidían en que la trucha no llegaba a morder el anzuelo, aunque en ocasiones pareciese que sí, lo tocaba pero escapaba” seña Ramón Iglesias.

Aún así, fueron muchos los que se acercaron, especialmente durante la mañana, a probar suerte en los cotos de esta entidad en los ríos Deza y Toxa, forofos que no se rinden y ya tienen la mente puesta en el próximo encuentro con el agua.