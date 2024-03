El nuevo hogar de la Virgen de Lourdes

La parroquia de San Xorxe de Cereixo es conocida por la importante romería que cada año en el mes de abril marca de manera simbólica el inicio de la intensa temporada de fiestas parroquiales en todo el Concello de A Estrada. En este 2024 sin embargo, la fiesta en Cereixo comenzó un poco antes de lo habitual, aunque lo hizo por un motivo especial. Cientos de personas se dieron cita en la tarde de ayer en Cereixo y lo hicieron para recibir a la Virgen de Lourdes, una imagen donada a la parroquia por el vecino y concejal estradense Gonzalo Louzao. Lo hizo siguiendo el camino marcado por su bisabuelo, José Dono Louzao, quien hace 63 años donó a la iglesia una imagen la imagen de la Santa Rita que hasta hoy se benera en la parroquia.

Procesión hasta la iglesia. / Bernabé/Javier Lalín

Ese antecedente marcó en parte el programa que se llevó a cabo en la tarde-noche de ayer, ya que, de nuevo, la imagen partió desde la casa familiar de Louzao, situada casi al inicio de la parroquia. Desde allí dio comienzo una procesión que llevó a la Virgen de Lourdes hasta la iglesia de Cereixo. Esta, como era de esperar, no estuvo sola. En su camino la acompañaron numerosos vecinos, que contaban además con servicio de autobús para llegar hasta el punto de encuentro. Por delante les aguardaban poco más de un kilómetro de procesión hasta la llegada a la puerta de la iglesia, donde el cura realizó el acto de bendición de la nueva imagen a la que se rendirá culto a partir de ahora en Cereixo. Seguidamente se realizó el primer día de la novena y una misa solemne. La “festa da chegada”, como se bautizó este acto, finalizó con la música de la charanga Os Atrevidos.

Llegada con Gonzalo Louzao portando la imagen. / Bernabé/Javier Lalín

De esta manera se ponía punto y final al largo viaje realizado por la Virgen de Lourdes desde Cádiz. Esta imagen fue realizada tras el encargo de Louzao por un escultor especializado en este tipo de creaciones. Tras no encontrar lo que buscaba en Galicia, el vecino de Cereixo terminó eligiendo a Eduardo Sánchez Aranda, cuyo taller está ubicado en la localidad gaditana de Puerto del Real. Su realización duró más de lo esperado, por lo que la talla no pudo llegar a la tiempo para el 12 de febrero, día en el que se homenajea a la conocida la Virgen María de Lourdes. El resultado final de ese largo proceso creativo de más de un año es una imagen de más de un metro, realizada en madera de cedro real.

Bendición de la imagen. / Bernabé/Javier Lalín

La elección de la Virgen de Lourdes por parte de Louzao como regalo a su parroquia no fue casual. Por un lado fue importante el hecho de que no hay en todo el municipio estradense otra virgen similiar. Esto permitía no pisar la tradición de otra parroquia en su culto. Por otro lado, tiene motivos más personales, ya que en su familia siempre hubo tradición de ir a Francia a visitar Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Una vecina toma una foto de la virgen. / Bernabé/Javier Lalín

Festa do Porco á Brasa

La jornada en Cereixo no finalizó sin embargo ahí. Coincidiendo con esta ocasión especial y con el objetivo de recaudar fondos para la romería de San Xorxe del día 28 de abril, se decidió organizar la segunda edición de la Festa do Porco á Brasa. Fue a partir de las 21.30 horas y en una carpa habilitada en el campo de la fiesta donde se dieron cita más de 250 personas para participar en una comida preparada por el conocido cocinero Manuel Tato y su cuadrilla. Los encargados de servir esta comida fueron los miembros de la comisión de fiestas, por lo que tuvieron una doble función en la procesión y en la multitudinaria cena. El propio Louzao fue uno de los que cambió la ropa de gala que se puso para entregar a la Virgen de Lourdes a la parroquia por otra más adecuada para servir el cerdo a la brasa.