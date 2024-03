Solo dos de cada cien contratos laborales en las comarcas son para personas con discapacidad

Para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, la normativa establece una “cuota de reserva”, mediante la que las empresas públicas o privadas con más de 50 trabajadores han de tener al menos un 2% de estos empleados diagnosticados de capacidades diferentes, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, y siempre que se apliquen medidas alternativas. Desde la administración hay ayudas, como las de la Xunta, para la contratación de colectivos que tienen más difícil ese acceso a un empleo, entre los que aparecen personas discapacitadas, parados de larga duración, mujeres o personas vulnerables.

20 más que en 2017

Pero sea por falta de voluntad de empresas, porque muchas de esas firmas no llegan al mínimo de 50 empleados en plantilla o porque aún vivimos rodeados de prejuicios, solo dos de cada cien contratos que se firman en las comarcas corresponden a personas con discapacidad física o intelectual . El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su Boletín Anual de Mercado de Trabajo de 2022, el más reciente, permite hacer una consulta por municipios, por tipo de contratos y por colectivos de interés. Pues, bien, en los nueve concellos (Cerdedo figura desglosado de Cotobade) en ese año se formalizaron 271 contratos con personas con discapacidad, que suponen un ridículo 1,9% de los 13.798 contratos totales. La cifra ha subido en comparación a los 251 contratos de 2017, es cierto, pero es una subida mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que en ese año se habían firmado bastantes más contratos laborales en total, 16.741.

A Estrada, el incremento más notable

Es lógico que las personas con capacidades diferentes tengan más oportunidades laborales en los tres municipios donde se concentra la actividad empresarial: A Estrada, Lalín y Silleda. Por eso son también los únicos municipios donde sube la contratación en comparación con cinco años antes. Pero en esta lista de mejoría de contratos se cuela también Rodeiro. Así, en A Estrada, de las 4.359 incorporaciones a un puesto de trabajo, 90 correspondieron a este colectivo, por encima de las 72 de 2017. En Lalín el ascenso es similar, al pasar de las 79 contrataciones a las 88, sobre un total de 4.729. Por su parte, las empresas trasdezanas ficharon en 2022 a 49 personas con discapacidad, sobre un global de 2.452 contratos. En 2017 habían sido 34 incorporaciones. En cuanto a Rodeiro, si en 2017 empezaron a trabajar o renovaron 6 personas con discapacidad, en 2022 ya son 12, el doble. Aquí hubo 487 contrataciones en total.

Y Rodeiro, como el resto de municipios de la comarca, vemos que no supera la veintena de contratos a empleados con capacidades diferentes. Tanto en Vila de Cruces como en Agolada se firmaron 11 contratos (23 y 15, respectivamente, en 2017). En 2022, las contrataciones totales en Cruces fueron 672, y en Agolada, 283. En Dozón, el boletín del SEPE señala que hubo menos de cinco contratos a discapacitados sobre un total de 133 incorporaciones, y en 2017 habían sido 3.

Este descenso también se produce en Forcarei y Cerdedo. En ambos, a lo largo del 2022 se suscribieron 5 incorporaciones laborales a discapacitados, por debajo de las 10 y de las 9, respectivamente, de un lustro atrás. En 2022, las empresas de Forcarei realizaron 536 contrataciones en total, y en Cerdedo se llegó a las 147.

Rechazo social

Este jueves, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso, en las últimas semanas hay una campaña en medios para concienciarnos de las dificultades con que se encuentran las personas diagnosticadas con esta enfermedad para encontrar un trabajo: tardan, de media, cinco años. Y el 95% de los hombres y mujeres que tienen síndrome de Down no llega nunca a conseguir un empleo. Tienen en su contra, aún, el rechazo social y recelos sobre cómo desempeñarán el trabajo que se les encomienda.

Aspadeza, con encargos de varias empresas

A la hora de acceder a un puesto de trabajo, las personas con discapacidad sensorial aún lo tienen más complicado que aquellas con discapacidad física. La directora del centro ocupacional de Aspadeza, Ángeles Baldonedo, nos cuenta hasta qué punto este colectivo también se vio azotado a nivel laboral por la crisis sanitaria. “Antes de la pandemia sí teníamos prácticas laborales o voluntariado” hasta el punto de que hubo media docena de usuarios trabajando.

Una vez recuperada cierta normalidad tras el Covid, que en el caso de Aspadeza no llegó hasta 2023, cuando se eliminaron las restricciones para este colectivo, ya pudieron recuperarse las actividades de formación prelaboral pero sin prácticas. Ahora, los 39 usuarios del centro ocupacional pueden volver a trabajar como voluntarios en, por ejemplo, la residencia para personas mayores de Nosa Señora das Dores, en Lalín. Aspadeza ofrece a las empresas que contraten a sus usuarios un servicio de empleo con apoyo en el puesto de trabajo, con un preparador laboral que acompaña a ese trabajador o trabajadora hasta que éste desempeña el solo las funciones que le encomendaron.

Tiene más demanda otro sistema para esa integración laboral: el trabajo que le remiten al centro ocupacional distintas empresas de Lalín y de otros puntos de la comarca, como GSI, Florentino, Cortes de Muar, Proquideza, Macomdeza, Arlit o Aquadeza, que desde hace tiempo encarga a los usuarios de Aspadeza el ensobrado de sus facturas.