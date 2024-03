El Rali do Cocido presenta cartel e inaugura una exposición fotográfica en el Pontiñas

El Centro Comercial y de Ocio Pontiñas fue escenario ayer de la presentación del cartel de la vigésimo octava edición del Rali do Cocido, evento que este año se celebra los días 5 y 6 de abril. Desde la organización no quisieron adelantar datos sobre la carrera, ya que su presentación será el 1 de abril. Sí que pusieron en valor sin embargo el cartel realizado para esta edición, que tiene un protagonista local. Se trata del silledense Javier Ramos, en una muestra de agadecimiento a su empresa Disiclín, uno de los principales patrocinadores del Rali do Cocido. Además, presentaron la exposición fotográfica de los 20 años de apoyo al Rali do Cocido. Las fotos son del fotógrafo Alfonso Santomé. Pueden disfrutarse durante las próximas semanas en el Pontiñas. En el acto estuvieron Avelino Souto, concejal de deportes de Lalín; José Luis Camiñas, alcalde de Rodeiro; Alberte Lamazares, concejal de deportes de Rodeiro, y María Lázara, gerente del Pontiñas.