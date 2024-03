Pleno de roja y expulsión en Forcarei

La confrontación parece haberse quedado a vivir en el salón de plenos de Forcarei, pues en la última sesión, celebrada ayer de modo extraordinario para aprobar el pago de un total de 33.328,44 euros en cuatro facturas, acabó con dos expulsiones y la continuación del encuentro a puerta cerrada en el despacho de la alcaldesa, Verónica Pichel. El punto de debate ya prometía desacuerdos, pues el PP ya había exigido la retirada de estos en la última sesión plenaria, por lo que el gobierno local sabía que no lo tendría fácil para conseguir el beneplácito o la abstención del partido de la oposición con mayor representación (cinco concejales). Quizás por ese motivo, Pichel decidió iniciar el pleno con una intervención en la que establecía una serie de normas y advertía de que el incumplimiento de alguna de ellas sería motivo de una llamada al orden y en última instancia, una expulsión.

Al conocer dicho reglamento y las posibles consecuencias, tanto los populares como el nacionalista Roberto Jorge– parte del equipo de gobierno de coalición– mostraron abiertamente su sorpresa y rechazo. Fue precisamente el concejal del BNG el primero en tomar la palabra para anunciar su voto: a favor. No sin antes recalcar su crítica a la gestión de Pichel, a quien reprochó el no haber especificado previamente el desglose de esos gastos, e incluso el haberlos contratado cuando no se disponía de presupuesto para ellos. La postura de Jorge era la siguiente: ante la opción de aprobar ahora el pago, pese a que el proceso de contratación fuese equivocado, o deber una cuantía mayor y arriesgarse a una demanda por parte de las empresas, optaba por la primera. Sin embargo, pronto se encontró con las réplicas de los concejales del PP, claramente en contra. El partido de Belén Cachafeiro se mantenía firme: exigiría responsabilidades personales al equipo de gobierno para que se hagan cargo de los pagos, amparándose en el artículo 362-2024.

Apenas habían transcurrido 25 minutos de pleno y Cachafeiro recibía su tercera llamada al orden y consecuente expulsión por parte de la alcaldesa. Fue entonces cuando el resto de la bancada popular tomó una postura reaccionaria ante lo que consideraban una actitud dictatorial por parte de Verónica Pichel, a la que el edil Alejo Vidal le espetó: “La democracia se te queda grande”.

Ante la negativa de los concejales del PP a abandonar la sala, Pichel decidió que la sesión continuaría a puerta cerrada en el despacho de alcaldía. A esto Cachafeiro respondió que si aprobaba los pagos sin la presencia de su partido, la llevaría a los tribunales. Sin embargo, la advertencia calló en saco roto y los concejales socialistas aprobaron de forma unánime y unilateral saldar los recibos. En la votación no estuvieron presentes ni los cinco concejales del PP, ni el nacionalista Roberto Jorge o el no adscrito, Rafael Fiestras. Estos últimos quisieron pedir disculpas a los forcaricenses por el comportamiento de su corporación y llamaron al diálogo y el “sentido” para las próximas sesiones.