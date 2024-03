Nace Xonga, día para a cultura tradicional galega na Bandeira

Xonga, un día no que a protagonista é a cultura tradicional galega. Así se anuncia o evento que vai ter lugar o sábado 13 de abril na Bandeira, no pavillón do colexio Ramón de Valenzuela. Será unha xornada repleta de música, baile e tradición na que o protagonismo recae na cultura tradicional e na musical de Deza e arredores, así como “no labor de conservación e divulgación que facemos as asociacións da zona”, indican desde a Asociación Cultural Xirandola.

A programación arrancará ás 13:00 horas cunha sesión vermú “para romper o xeo, coñecernos máis e compartir anécdotas”, apuntan desde a organización. Ás 14:30 comezará o xantar conxunto, cun menú composto de churrasco a fartar, viño, refrescos ou auga, postre e café; o prezo é de 22 euros por adulto e 14 para cativos, ata os 11 anos. Para a comida hai que anotarse previamente mercando as entradas que estarán dispoñibles a semana que vén nos seguintes bares: O Asubío (Lalín), Galicia (Vila de Cruces), Maripepa (Silleda) e Arume (Bandeira), como moi tarde, ata o venres 5 de abril.

Logo do xantar, a xornada seguirá ás 16:00 horas cun convite a todos os músicos, bailadores e asistentes a facer xuntos unha tarde chea de música e baile, “ata que o corpo aguante”. Por iso, desde a organización animan a todas as asociacións a acudiren con ganas de disfrutar de Xonga e non deixar na casa os instrumentos, a paixón pola cultura e as ganas de compartir. Tamén contarán con xogos tradicionais para os máis cativos, e non tan cativos.

Xonga é un evento que “nace por e para todos –subliñan–. Un espazo no que cada asociación ten un papel protagonista compartindo coas demais o seu bo facer e, en definitiva, facer xuntos un día inesquecible, e que se repetirá cada ano”. Dende Xirandola contan con todas as asociacións para “facer soar a nosa cultura con forza e enerxía, situando xuntos a Deza como a comarca do corazón de Galicia onde a cultura tradicional segue activa”.

Este evento está aberto a todo o público, polo que animan a todos os apaixoados do baile e a música tradicional a unirse. “Xuntos faremos resoar a nosa cultura por toda a comunidade”, conclúen.