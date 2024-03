A Semana Santa bota a andar na Estrada. Os integrantes da Cofradía da Santa Cruz, nacida hai case unha década na capital estradense para ofrecer unha maior proxección pública e engrandecer os actos de conmemoración da Paixón, Morte e Resurrección de Xesús, celebrou na noite de onte a súa Misa de Cofrades, que cada ano serve para oficilizar a incorporación de novos integrantes a esta asociación e na que se reserva espazo para nomear un cofrade de honra. Nesta ocasión o recoñecemento público da cofradía que preside Ignacio Costoya Eyo recaeu no secretario xeral de Política Lingüística, o estradense Valentín García Gómez.

A irmandade medra na Semana Santa / ANA CELA

Costoya confirmou onte que coas tres novas incorporacións formalizadas onte, a Cofradía da Santa Cruz chega aos 70 cofrades. Todos luciron no acto as medallas e insignias que distinguen aos membros desta agrupación nunha celebración relixiosa que tamén permite dar os primeiros pasos da Semana Santa estradense.

Valentín García quixo comezar agradecendo todo o labor feito pola Cofradía da Santa Cruz nestes máis de 9 anos de traballo e puxo o acento no que significa para a celebración da Semana Santa na Estrada, “como feito que aglutina o pobo, os valores dunha tradición secular enraizada no Cristianismo que nos é propio e como comunidade que celebra os nosos costumes dende a proximidade e que o fan na nosa lingua”, dixo.

En canto á súa elección como cofrade de honra deste 2024, este estradense dixo ter a firme intención de seren “un digno membro da Cofradía que hoxe me acolle”. “Agradézolle moito terse fixado en min, xustificando a miña distinción con palabras cheas de afecto e xenerosidade, sendo eu simplemente un estradense que sempre gozou con iniciativas que nos poidan cohesionar e proxectar como un pobo próspero e moderno que non esquece as súas raíces e a importancia dunha convivencia que temos que coidar moito como un dos máximos expoñentes da calidade de vida que na Estrada temos”, manifestou.

Na Misa de Cofrades tamén se entregaron recoñecementos a nenos que colaboran coa cofradía, aos que se lle entregou unha insignia e un diploma.