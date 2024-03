CC OO alerta de que la autoridad laboral rechaza el ERTE planteado por Frigodeza

La sección de Industria de Comisiones Obreras informó ayer de que la autoridad laboral competente no aprobó el ERTE planteado por Frigodeza. Según este sindicato, la decisión fue adoptada “al no presentar la documentación mínima exigible por Ley”. Añade que “en la actualidad Frigodeza no ha podido presentar la cuentas correspondientes al ejercicio de 2022 ya que afirma tenerlas auditadas”. Cabe recordar que CC OO se opuso frontalmente a la aplicación del ERTE desde el principio del conflicto precisamente por la opacidad en torno a la situación económica del matadero de Botos, al no recibir ninguna documentación “que mínimamente pudiese dar a entender la crítica situación que, al parecer, arrastra la empresa desde hace tiempo. Sumando a esto, la firme decisión de los trabajadores que votaron por mayoría en asamblea en contra el ERTE”, aseguran en su último comunicado.

Desde el sindicato se indica que este nuevo revés para la firma dezana “agudiza aún más la dramática situación que viven los trabajadores y sus familias. En breve se cumplirá el cuarto mes sin cobrar. Y lo peor de todo es que son prisioneros de una situación en la que no cobran sus nóminas, no pueden acceder a la prestación por desempleo ni desvincularse laboralmente de Frigodeza sin perder todos sus derechos laborales, como paro, indemnización, liquidación, etcétera”.

Lo que sí han hecho ya los trabajadores es presentar una demanda judicial por conflicto colectivo. El próximo viernes 22 de marzo tendrán el “smac” y de no llegar a un acuerdo el juicio sería el 25 de abril. De forma paralela, los empleados también presentaron dos demandas individuales solicitando, por una parte la rescisión del contrato laboral que los vincula a la empresa de Botos, así como reclamando las mensualidades que a día de hoy se le adeudan.

Por último, CC OO también alerta del “grave problema que sufren los empleados de Frigodeza, quienes están a la espera de que un juez resuelva su situación, poderse desvincular de la firma y poder de esta forma continuar con sus vidas”.