Xosé Luna brinda este sábado unha ruta poética por Fisterra e Muxía

O polifacético poeta, narrador, dramaturgo e ensaísta Xosé Luna protagonizará o vindeiro sábado, 16 de marzo, a Ruta Poética 3 + 3 no Hotel Bela Fisterra e o Albergue Bela Muxía. Recitará nas terrazas tres poemas en cada establecemento. Ás 12 horas estará na fin da Terra e unha hora despois na vila da Barca. Aqueles que non poidan asistir en directo, poderán seguir o recital en streaming no Facebook e, ademais, participarán no sorteo dunha obra do autor estradense.

Xosé Luna Sanmartín foi director de Edicións Fervenza, ademais de dinamizador cultural, fundador da Festa da Poesía e do Partido de Fútbol a prol da lingua galega e creador do Premio de Teatro MOME Varela Buxán. É autor de máis dunha vintena de libros e atesoura premios como o Roberto Blanco Torres por As cometas da vida (1999), Avelina Valladares de Poesía por Memorias do Cairo (2003) e por O tempo entre as mans (2029), amais do premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela (2013).