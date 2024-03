Primavera “entre bambalinas” en Lalín

Entre bambalinas traerá a Lalín esta primavera pezas destacadas da escenografía galega actual e un musical. Este programa municipal, principalmente de teatro, iniciarase o 5 de abril, venres, coa obra Hamelin, de Redrum Teatro, con protagonismo para dous lalinenses: Álex Sampayo na dirección e Fran Lareu sobre as táboas. Representarase ás 21 horas no Salón Teatro, tal como indica a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. O prezo da entrada é de 5 euros, con venda anticipada no Museo Municipal Ramón Aller.

Trátase dun espectáculo teatral escrito polo dramaturgo Juan Mayorga, que analiza as diferentes violencias que se poden chegar a exercer sobre os menores no actual contexto social. Consta cun elenco conformado por sete intérpretes: Fran Lareu, Machi Salgado, Guillermo Carbajo, Belén Constenla, César Goldi, Rubén Porto e Mónica García. Este texto, galardoado co Premio Max en 2006, supuxo a consagración definitiva do seu autor, Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias das Letras no ano 2022. A obra ten unha duración de 90 minutos e está dirixida a un público adulto.

Outro venres de abril, o día 26, será a función Boa sorte e mala fama, de Tarabela Creativa, ás 21 horas no Salón Teatro de Lalín. O prezo da entrada tamén é de 5 euros, con venda anticipada no museo. É unha traxicomedia en galego dirixida por Carmen Conde, que tamén participa na representación (narración oral), xunto a Mariña Pena (elenco) e Nastasia Zürcher (música ao vivo). Combina a narración oral, a música en vivo e a interpretación actoral. Tres mulleres en escena para representar cada unha dende a súa disciplina o rostro menos institucional da emigración galega.

Xa en maio, o venres 10, ás 21 horas, chegará ao Salón Teatro El musical de los 80 y los 90, de Pares o Nones Producciones. A venda física de entradas terá lugar no Museo Municipal e a venda online en ataquilla.com. A anticipada terá un prezo de 15 euros e en taquilla custará 18. Trátase dunha comedia musical de moda de case dúas horas de duración cantando, bailando e gozando a través da historia do reencontro de seis amigos do instituto nos anos 80 e 90.

Bailador, de Óscar Lobos Compañía de Danza, representarase o venres 24 de maio ás 21 horas na Praza da Igrexa, con entrada gratuíta. É unha peza de danza galega contemporánea baseada nas músicas de Berrogüetto, una obra coreográfica que rende unha homenaxe a nosa danza de raíz e a un grupo que transformou o modo de entender e interpretar a música tradicional. É unha mostra de admiración e agradecemento a todas as mulleres que transmitiron a nosa danza de raíz.