“Tenemos que portarnos mejor que nadie sobre la moto por el hecho de ser guardias civiles ”

Se autodefinen como una “unión de motoristas de distintos cuerpos de seguridad de España, así como personal civil y simpatizantes” de las motos

. Motoristas Unidos, que es su verdadera denominación, organiza este sábado un acto conmemorativo delante del cuartel de la Guardia Civil de Lalín. En el evento previsto para las 13.00 horas y cuya duración se estima en una media hora, se hará entrega a los mandos de la compañía con sede en la capital dezana. Benjamín Vences Bouzas es el delegado en Lalín de Motoristas Unidos.

–¿Cómo surge el homenaje que quieren hacerle a la Guardia Civil de Lalín?

–Queríamos reconocer la labor diaria de la compañía de la Guardia Civil lalinense. La mayoría de nosotros somos miembros del cuerpo en activo o retirados, que pertenecimos a agrupación y, también, del rural. Además, algunos paisanos que nos acompañan son afines a la ley y el orden sin política por medio. Nos parecía que este era un buen momento para llevar a cabo como digo este reconocimiento.

–¿Desde cuándo existe la delegación lalinense de Motoristas Unidos?

–La asociación lleva ya un tiempo a nivel nacional. La sede de la presidencia está en la ciudad de Barcelona, luego tenemos delegaciones en Galicia, Murcia, Islas Baleares y en Andalucía. Vamos poco a poco cubriendo toda España. El 20 por ciento de los socios estuvimos con antelación en Ángeles Verdes, pero debido a la deriva que tomó en su momento, donde se hicieron cosas que los estatutos no permitían, la mayoría de nosotros nos fuimos. Y mucha gente está haciendo lo mismo y se están viniendo con nosotros.

–¿Cuántos integrantes del colectivo tienen ahora en Lalín?

–En Lalín estoy yo solo, el delegado. Pero te puedo decir que tengo gente en Foz y socios en A Rúa, O Barco, en Quiroga, en O Pino o en Ferrol. En Lalín y el resto de la comarca contamos con varios simpatizantes porque el quiera salir sólo tiene que estar atento a la ruta que proponemos. Quiero decir que el quiera venir puede hacerlo sin ningún tipo de problema. No hace falta que sean guardias civiles ni mucho menos. Lo básico es que sea amigo de las motos y le gusten las motos para unirse a nuestra comitiva siempre que quiera.

–¿Qué supuso para el colectivo haber celebrado el año pasado en Lalín su reunión anual?

–El año pasado colaboré yo mismo en la organización. Recuerdo que estuve cortándole algún cruce porque hubo un pequeño desbarajuste en cuanto a la organización, la gente se desvió a otros lugares y tuvimos que guiarlos hacia la carpa que habilitaron para todos los participantes en una reunión muy interesante. El resto fue todo un éxito de participación y recuerdo que todos los que estuvieron en ella se llevaron un grato recuerdo de su estancia en Lalín. Este año la reunión va a ser en Murcia. Será un buen viaje porque, aunque es una distancia importante, vamos por el camino cantando y cosas así.

–¿Cuántas motos hay ahora en su casa de Donsión?

–Tengo dos motos, bueno en realidad son tres porque cuento con un trail de tres ruedas. Además, tengo una BMW K100 con 33 años de existencia y, también, una BMW K1200 LT. Son motos que nos gustan mucho a todos los de casa por su polivalencia. Los que somos amantes de las motos sabemos de la importancia de tenerlas en buen estado y eso es algo que siempre procuré seguirlo a rajatabla.

–Llama la atención la cantidad de donaciones que realizan.

–El componente solidario de nuestra asociación es algo que se procuró mantener vivo desde la fundación de Motorisras Unidas. De hecho, te pudo decir que ya tengo otra vez ropa para entregar al Desván Municipal de Lalín. Estoy esperando recibir una poca más porque no me llegó toda aún. En cuanto reúna algo más un remolque de ella ya tengo. Como te digo esa vertiente de la asociación procuramos tenerla muy presente. Recuerdo que no hace mucho, antes de la pandemia, le entregamos al sacerdote Marcos Torres unos 300 kilos de comida para Cáritas. Date cuenta de que lo nuestro es ayudar, disfrutar del mundo de la moto, de los amigos, reunirnos, compartir mesa y mantel, hacer buenas rutas y todo sin que haya rencillas con nadie. Aquí estamos para colaborar en todo lo que nos pidan.

–¿Son moteros de todo el año o sólo salen a la carretera cuando el tiempo suele acompañar?

–Nosotros somos de los que sacamos nuestras motos con lluvia, nieve o heladas. Salimos igual con ellas porque nos gusta mucho. Los moteros de verdad disfrutan de sus monturas en cualquier época del año. Todos coincidimos en que de la moto se puede disfrutar en todo momento y de muchas formas.

–¿Motoristas Unidos también cuenta con mujeres en sus filas?

–Por supuesto. Nuestras mujeres suelen acompañarnos en todas las ruta pero también tenemos alguna motera, sobre todo en Andalucía, que viene por su cuenta a nuestras rutas. Nosotros no hacemos distinciones en cuestión de sexo y sólo pedimos que la gente que se una a nuestras concentraciones venga en plan legal porque no queremos malos rollos. Buscamos a los que simplemente quieren disfrutar de la mota, hacer unas rutitas por donde sea. Las únicas obligaciones de todos los componentes de la asociación es no dejar manchado al grupo y no ir pensando que por ser guardias civiles podemos cometer infracciones en la carretera. Al revés, tenemos que portarnos mejor que nadie e intentar dar el mejor ejemplo posible llevando nuestras motos por razones obvias.