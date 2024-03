O musical ‘La vaca Lola y sus amigos’ chegará a Silleda o vindeiro 5 de maio

O espectáculo musical La Vaca Lola y sus amigos, protagonizado polo coñecido personaxe de animación, chegará á vila de Silleda o vindeiro 5 de maio, domingo. A cita será ás 17:00 horas no auditorio da Feira Internacional de Galicia Abanca. As entradas están xa á venda no Concello de Silleda e en varios establecementos de hostalería (bares Arume e Pukará e cafetería Cuppedia), así como a través da plataforma Woutick, a un prezo de 13 euros; os bebés menores de doce meses teñen entrada libre.

A través da música e o baile, neste espectáculo amósase aos máis pequerrechos a valorar a importancia da alimentación, o respeto pola natureza ou o significado da amizade, co protagonismo de Lola, un dos debuxos con máis visitas na canle de YouTube, alcanzando máis de mil millóns de reproduccións. Este espectáculo teatro-musical interactivo preséntase como un espazo familiar para a diversión e a pedagoxía que brindará unha experiencia inmersiva no universo da Vaca Lola e as súas amizades, repasando ademais cancións moi populares.