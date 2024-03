Forno alega que la tala de árboles que afecten a vías no tiene encaje en una simple moción

La portavoz municipal del PSOE de Lalín, Alba Forno advierte al edil José Cuñarro de que con una moción no puede obligar a ningún vecino a talar árboles o realizar podas para evitar daños en carreteras municipales y alega que una medida de este tipo deberá estar amparada por una ley o una normativa como una ordenanza. Señala que la moción anunciada por el gobierno local será “papel mojado” y pregunta al concejal qué pasará en caso de que los vecinos no actúen, pues “el Concello no podrá imponer sanciones ni realizar una ejecución subsidaria”.

Avisos de la Diputación

Además, Forno alertó sobre la aparición en Bermés y Palmou de carteles de supuestamente la Diputación en los que se informa que se están marcando árboles que afectan a la carretera para que se corten bajo amenaza de que se no se hace así, será la propia Diputación quien lo haga “en un plazo de tres meses”. Indica que solo constan de un nombre y un teléfono de contacto de una persona que no se sabe quién es y pregunta por el criterio seguido, pues hay árboles pegados al vial marcados y otros no, al tiempo que dice que algunos tienen un valor ambiental y ecológico muy importante.