“Con todo lo que me ayudaron a mí, tenía que estar aquí ahora para ayudar a otros”

Adela conoce por experiencia propia lo demoledora que puede resultar una sola palabra cuando se escoge para resumir un diagnóstico médico. Después de sobreponerse a escuchar “cáncer” y a pasar por la dureza de esta enfermedad, esta estradense muestra ahora su sensibilidad y una gran altura moral. Recientemente dio el paso de dirigir la sección estradense de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Lo hace desde la consciencia de que, cuando le tocó a ella llamar a esta puerta, alguien estuvo allí para abrirla de par en par. Esta vecina de A Estrada quiere ahora estar ahí para recibir a quienes necesiten sentir que no están solos ante el cáncer. Una cena solidaria, que se celebrará este sábado en el Restaurante Samaná (desde las 21.00 horas), ayudará a visibilizar la existencia de esta sección local de la AECC. El nuevo equipo se marca como primera meta intentar que la ciudadanía estradense sepa dónde está la puerta de esta asociación para siempre que necesiten llamar.

–¿Cuáles son los objetivos principales que se marca al tomar las riendas de un colectivo tan conocido como la Asociación Española Contra el Cáncer en el ámbito municipal?

–Nuestra intención principal es que la gente sepa que estamos aquí. En realidad, ya llevamos muchos años porque estaban Fina Neira y Manolo Cartimil, que sigue estando. La idea es ayudar al máximo número de personas posible, tanto gente que está enferma como a los familiares que rodean a esa persona. El dinero que nosotros recaudamos va para investigación, pero también para ayudar a la gente.

–Cuando se ve una mesa para recaudar fondos para la AECC, es casi mecánico pensar que se recoge dinero para la investigación, quizás obviando toda esa ayuda en las distancias cortas, en el tú a tú.

–Sí. Y la hay. De hecho, la psicóloga viene hasta A Estrada. Cuando la llama alguien, ella viene y atiende a esa persona en el concello. Nuestro objetivo sería tener un local, un espacio propio de la asociación, para que se pueda atender allí a los enfermos. También nos ofrecieron hacer clases de yoga y cosas así, que me parece que es muy interesante. Que la gente vea que no está sola, porque no estamos solos al final.

–¿Cuál sería el trabajo habitual de la sección local, su día a día?

–Es que aquí estamos empezando a hacer cosas. Hasta ahora, desde que Fina [por la desaparecida Fina Neira, anterior dirigente de la asociación en A Estrada] no está, no estábamos haciendo mucho, estaba todo un poco en suspenso. Ahora queremos que la gente nos conozca; querríamos tener un local, más adelante hacer actividades como una andaina... Lo de la cena nos gustaría que se quedase para todos los años, que fuese una vez al año.

–¿Qué puede ofrecer la asociación a personas que reciben un diagnóstico tan demoledor?

–La asociación puede ofrecer desde ayuda psicológica, ayuda económica que en algunos casos también se da, ayuda a nivel laboral...Mucha gente se queda sin trabajo y no sabe hacia dónde ir. Incluso si necesitas una silla de ruedas, una cama, una peluca...todas esas ayudas las damos. Todo esto es gracias a la gente que se hace socia de la Asociación Española Contra el Cáncer.

–Encabeza esta sección local tras conocer la AECC como paciente oncológica.

–Sí. Gracias a todo lo que me ayudaron, me dije que yo también quería estar ahí para ayudar a otra persona.Lo importante es que la gente sepa que no está sola. Creo que hay que vivirlo para entenderlo. Una cosa es lo que te imaginas y luego lo que es. Y, claro, cada persona es diferente y cada persona lo toma de distinta manera. Nosotros estamos aquí para lo que necesiten.

–Decía recientemente que cuidan mucho hasta el hecho de enseñar cómo ponerse un pañuelo que se ha convertido, por sí mismo, en símbolo de la enfermedad.

–Lo hacen súper bonito. Evidentemente en A Estrada no tenemos local y no podríamos, pero si tú quieres una peluca puedes ir a Pontevedra e incluso se pude llamar a la persona que se dedica a ello para que venga. En Pontevedra tienen una sala enorme llena de pelucas y pañuelos. Tú como que te encierras con una “estilista”, por decirlo de alguna manera, y te enseña cómo se pone el pañuelo, qué pañuelo te queda mejor, la peluca... No es decir: toma una peluca y ya. Se sientan contigo, están contigo y veis qué te apetece y que no. Parece una tontería, pero cuando te toca en el momento, pues no es una tontería. Lo hacen muy bonito.

–¿Qué se puede hacer como sociedad, qué es lo que más falta les hace en este camino que inician?

–Todo el mundo que quiera colaborar es súper bienvenido, pero lo que más se necesitan son socios. Tú cuando vas a pedir ayuda a la Asociación Española Contra el Cáncer no te preguntan si eres socio ni nada. Yo no era socia, fui y me ayudaron en todo lo que pudieron y más. Eso, claro, es un dinero. De la mejor manera que se puede colaborar es haciéndote socio, con la cantidad de dinero que tú quieras al mes, al año... Pagas lo que tú quieras.

–¿Cuántos son ahora mismo en la delegación estradense?

–Ahora mismo somos diez. Están las personas que llevan muchísimo tiempo, que son las que saben, –entre ellas Manolo Cartimil que es un amor– y luego hay gente nueva, entre ellos yo, que también soy nueva.

–La cena del sábado es la “puesta de largo”.

–Estamos nerviosos porque no sabemos cómo va a salir, pero a la vez emocionados. Lo estamos haciendo con mucho cariño, la verdad. A ver si la gente se anima y ojalá que venga la máxima posible porque creo que va a ser divertido.

–¿Cómo enfocan el evento, para el que hoy se cierra la inscripción?

–Como una cena baile. Habrá sorteos con la entrada. Pablo Chichas será el maestro de ceremonias. Estarán también Los Chiquis, As Lerechas y Chelo do Rejo, De los 40 euros, 10 son para la asociación y de esos 30, el Samaná también colabora porque ajustó el precio todo lo que pudo y más.

–¿A dónde ha de dirigirse cualquiera que necesite llamar en A Estrada a la puerta de la AECC?

–A cualquiera de nosotros y después hay un número de teléfono 900 100 036, al que se puede llamar las 24 horas del día todos los días del año. Nosotros, al ser delegación, somos voluntarios, pero derivamos a Pontevedra. Tenemos orden de si hay un paciente, llamar a la hora que sea. También a los familiares, que también es muy complicado para ellos porque tampoco sabes cómo ayudar.