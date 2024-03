Una construcción que prima el espacio público de Lalín

El nuevo edificio polivalente de la calle Manuel Rivero de Lalín ya es una realidad. Tras un año y medio de obras, la edificación fue estrenada el pasado viernes en una jornada de puertas abiertas que sirvió para conocerla a fondo. La arquitecta Marlene Pérez Sánchez fue la encargada de guiar a los quisieron saber algo más sobre una c que está llamada a ser un emblema del municipio. Esta profesional de 39 años está al frente del estudio Espazo Intermedio desde hace apenas un año, aunque con una década de trayectoria profesional después de haber terminado sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña.

“Estoy bastante contenta con el resultado final. El proyecto estaba muy trabajado y entonces, al final prácticamente es idéntico a la idea inicial”, explica mientras también señala que en el caso de poder hacer alguna modificación una vez terminado el recinto, “los cambios serían matices de detalles mínimos de ejecución. Muchas veces dices tú que igual utilizarías un color diferente o algún material”. Marlene Pérez también hace memoria sobre los siempre complicados instantes del anteproyecto recordando que antes de nada “nosotros estudiamos mucho la edificación original. Entramos y vimos cómo estaba en el momento del anteproyecto. Queríamos mantener un poco algunas de las esencias y de las lecturas que ya existían en el lugar. Entonces, se intentó mantener un poco la volumetría de las edificaciones, el ritmo compositivo y a partir de ahí mejorar lo que ya existía”. En este sentido, también destaca el hecho de que “la edificación de la cámara agraria tiene un estilo muy racional, muy cuadrado, muy ordenado y muy simétrico. Quiero decir que es muy estable, pero tenía desde mi punto de vista un defecto principal y como usuario de la calle cualquiera se podría dar cuenta. Me refiero a cuando bajas por esa calle te encontrabas sin ningún tipo de cobertura bajo la lluvia y tenías que atravesar todo Manuel Rivero prácticamente sin un elemento de protección. Y, luego, todos recordamos que cuando estaba aún la cabina telefónica era muy estrecho y angosto el paso por esa parte de la calle”.

Solucionar el problema de los accesos al edificio polivalente del Manuel Rivero fue todo un reto para el taller de Marlene Pérez porque “se buscó elevar toda la planta baja, retranquear el acceso cediendo parte del espacio privado al uso público con el objeto de mejorar la entrada, darle una cobertura al acceso y al mismo tiempo se trabajó un poco con las diagonales, que yo las uso mucho porque me parecen muy interesantes. Creo que es una forma de relación más amable con la ciudad. Ahí sí que es cierto que, aunque arriba se intentó mantener la composición de huecos original, también se actuó en una ventana en esquina para generar algún tipo de diálogo con la edificación de enfrente”, enfatiza.

Una vez rematada la obra el próximo episodio que tiene que ver con el Manuel Rivero podría ser en formato de galardón. La arquitecta lalinense desvela que “contactaron conmigo desde el colegio y lo presenté al certamen de Mostra Nova Arquitectura Galega. Además, lo tenemos presentado también a la Muestra de Arquitectura Española del Colegio Superior de Arquitectos de España. En este caso, ya sería todo un éxito que lo escogieran en Galicia porque se seleccionan sólo cinco obras. Entiendo que algún premio podría caer pero nunca tengo muy claro los enfoques y criterios de selección que hay detrás de todo ello”. Mientras tanto, en Espazo Intermedio siguen trabajando en algo que gusta a Pérez: “Ahora estoy con bastantes rehabilitaciones y reformas. Me gustan mucho. Es como que ya hay un espacio acotado y con eso trabajas. Además, es algo muy bonito poder darle una segunda vida a algo y mejorar los espacios ya existentes”. De todas formas, para la responsable del proyecto polivalente de la capital dezana la construcción era algo que demandaba un lugar como Lalín: “Yo creo que Lalín necesitaba un edificio como el Rivero y lo pienso como usuaria de los espacios públicos. Realmente, no existe un edificio de aforo medio en Lalín. O son espacios muy pequeñitos o muy grandes. No había un termino medio. También creo que faltaba un espacio que dignifique, por ejemplo, la presentación de un libro. Y, luego, está el tema de la ludoteca que el día de la inauguración ya estaba llena en buena parte de ella. A nada que se abra hay una demanda brutal”.

Dotarlo de contenido es el reto de los gestores del inmueble, como bien señala su creadora. “Un edificio de estas características requiere dinamización y mover un poco el tejido sociocultural e incluso el económico porque muchas veces lo importante casi es la gestión del espacio”, apostilla. Y no pierde de vista su entorno para un trabajo al que también le gustaría acceder porque considera que “el área del Manuel Rivero y todo ese espacio que queda detrás del edificio de FP me parece un lugar donde vive una gran cantidad de población y que tiene mucho espacio público para su desarrollo. Creo que ahí se podrían hacer cosas muy interesantes de todo tipo. Estamos todos rodeados de espacios verdes pero hay poco espacio verde público”.

Fotografía

Marlene Pérez cuenta con otra pasión: la fotografía. Ganadora del I Concurso Ibérico de Fotografía de Arquitectura CIFA 2014, asegura que “la fotografía me encanta. Ese premio me gustó mucho porque un concurso hispano-ibérico con un jurado en el que estaban algunos de los grandes arquitectos de Portugal, especialmente. Y, claro, que te escojan por unanimidad es como, madre mía, algo alucinante”. Compaginar las dos actividades le está ahora resultando más difícil: “Sigo haciendo fotos pero menos de lo que quisiera. Me gusta hacerlas y, también, me gusta ir a exposiciones para verlas”, asegura. Y concluye diciendo que “está muy relacionada con la arquitectura. Además, no todos tenemos el mismo enfoque sobre un objeto. Eso a mi me parece muy interesante. Creo que la arquitectura peca muchas veces de estatismo, de ser aséptica, pero ahí es sí que es muy bonito comprobar cómo ven las personas los edificios en general”.