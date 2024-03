El bipartito comenzará las obras de bacheo pero se niega a una planificación anual

La corporación de Rodeiro celebró ayer su pleno ordinario, que arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado del 11-M en Madrid, del que ayer se cumplieron 20 años. El resto de la sesión transcurrió sin consenso entre el bipartito y el único partido de la oposición, el PP.

Así, PSOE y Unidade por Rodeiro hicieron valer su mayoría pasa sacar adelante su moción conjunta en la que instan a la Diputación a asumir la titularidad de 18,3 kilómetros en total de vías de Arnego, Carboentes y Vilela, para ensancharlas hasta su conexión con carreteras que ya son provinciales. El PP se abstuvo, por lo que el bipartito le invita “a rectificar su postura, ya que esta penaliza gravemente a numerosas familias” de las zonas mencionadas. El ejecutivo local no quiere pensar que esta abstención del PP va a suponer que “la Diputación no acepte esta propuesta, una vez que se comunique el acuerdo plenario”, y recuerda que quizá se abstuvo “como castigo a los vecinos de Carboentes, Arnego y Vilela, fue donde peores resultados obtuvo”. Sin embargo, desde el PP Cati Somoza explica su abstención “por ser una moción extemporánea; el ejecutivo escapa de las soluciones y busca réditos electorales”. Recuerda que en los próximos cuatro años, la Diputación le transferirá a Rodeiro 2,5 millones, a través del Plan +Provincia.

No salieron adelante las dos mociones de los populares, por el voto en contra de los ediles del gobierno. En una de ellas, el PP pedía un plan municipal de bacheo, y la negativa del ejecutivo de hacer un programa de bacheo programado cada año refleja “un absoluto pasotismo” en cuanto a la mejora y mantenimiento de la red viaria municipal. “Ya lo intuíamos, pero ahora tenemos claro que van a decir que no y que van a rechazar todas nuestras propuestas durante este mandato, porque no tienen ánimo de atender a los vecinos, sino de hacer política con todo”, lamenta la portavoz del PP, Cati Somoza.

Desde el ejecutivo local se explicó ayer que, una vez que ya se pagaron las deudas pendientes con Repsol, el Concello está en disposición de acometer “la mayor inversión de la historia en vías del rural; podemos comenzar con el pan de bacheo en cuanto mejore el tiempo”, y le recuerda al PP que el año pasado, gasta el cambio de gobierno tras las elecciones de mayo, este partido solo aglomeró 1,6 kilómetros de vías en todo el municipio.

En su segunda moción, el PP instaba a reparar las goteras del pabellón municipal, cuya reforma se remató meses atrás. El ejecutivo apuntó ayer que ya se le reclamó a la adjudicataria que repare esas goteras, “a diferencia de otras obras ejecutadas por el anterior gobierno, que nunca reclamaba las mejoras necesarias”, apostilla. Somoza recordó días atrás que la empresa adjudicataria dispuso de solo 15 días para renovar la cubierta del pabellón porque la licitación se hizo con bastante retraso.