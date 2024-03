Anuncian os gañadores de 2024 do certame literario Dinamizaestrada nos centros educativos estradenses

O xurado encargado de fallar o XI Concurso de Micropoemas e Microrrelatos Dinamizaestrada, dos centros de ensino da Estrada, fixo pública onte a súa resolución, non se antes valorar moi positivamente o alto grao de participación en todos os centros e en todas as categorías da presente edición do certame literario. Foron centos de traballos os presentados, sendo precisa unha preselección por centros, cun total de más 200 finalistas.

O xurado quiso tamén destacar a calidade dos traballos escollidos. As palabras propostas desta volta foron “silencio” para os micropoemas e “música” para os microrrelatos, as dúas en homenaxe á escritora Luísa Villalta, a quen se lle adican este ano as Letras Galegas. A finais de maio terá lugar a entrega de premios e a presentación do libro cos textos gañadores. Será durante a Festa das Palabras.

Tamén se escolleron os deseños realizados polo alumnado de Educación Infantil dos centros de Primaria, que ilustrarán as páxinas do libro cos textos gañadores e que están inspirados nas palabras propostas.

En Micropoemas houbo seis categorías. Na de primeiro e segundo de Primaria, os gañadores foron Noa Carballal Porto, Noa Fontenla Míguez,Alma Rey Gómez, Lía Gigirey Reimóndez, Eva González Fontán, Aldara Iglesias Bibián e Simón García López. Na categoría de terceiro e cuarto de Primaria, foron Xián López Iglesias, Erea Aller Otero, Lara López Iglesias, Candela Penide Martínez, Antía Brea Nogueiras, Javier Pose Porto e María Gañete Sueiro. En quinto e sexto de Primaria, os traballos elixidos foron os de Iván Basteiro Mancini, Aleixo Matalobos Blanco, Inés Rey Gómez, Marta Mahía Fernández, Zaira Filloy Agra, Martina Vilas Rosende e Carlota Sanmartín Sesar.

Xa en Secundaria, na categoría de primeiro e segundo, os escollidos son os micropoemas de Carolina Otero Riesco, Celia Castaño Pazos, Mariano Ramírez Hurtado e Xoel Rivadulla Durán. En terceiro e cuarto da ESO e ciclos medios, os gañadores foron Iara Blanco Varela, Helena Castaño Pazos, Antía Pérez Lodeiro e Iria Pérez Martínez. En Bacharelato e ciclos superiores, Andrés Díaz Vázquez e Xabier Ferro Miranda.

Xa en Microrrelatos, en primeiro e segundo de Primaria gañaron Cibrán Piso Rivas, Valeria Riveiro Touceda, David Chicharro Carbia, Lía Da Costa Devesa, Mateo Puente Cao, Greta Porto Freire e Bruno Otero Bernárdez. En terceiro e cuarto, Irene Valiñas Villar, Sofía Marque Carballo, Carlota Baños Couceiro, Jose Couto Gándara, Andrea Pereiras Rodríguez, Sara Valea Rodríguez e Ana Puga Iglesias. Na categoría de quinto e sexto, Lara Pena Gálvez, Jesús Seoane Gómez, Lucía Rey Rodríguez, Mario Moimenta Brey,Alicia Catalina Alvarado Palomino, Noel Folgar García e María Pose Fandiño.

En Secundaria, de primeiro e segundo da ESO os seleccionados foron Zoe Ándujar Fragoso, Rosalía Mazás Sebio, Hugo González Porto e Lidia Márquez Méndez. En terceiro, cuarto e ciclos medios, Blanca Cillero López, Victoria Aller Pazos, Carla Campos Valcárcel e Iago Lueiro Dos Santos. Finalmente, na categoría de Bacharelato e ciclos superiores, os traballos seleccionados foron os de Soledad Zixia Chedas Ferrín e Pablo Rosende López.