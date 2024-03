“Con obras de Mozart algunos animales con epilepsia se consiguen calmar mucho más”

La medicina veterinaria y bellas artes como sobre todo la música, pero también la danza, son algunas de las grandes pasiones de Uxía Barros Rodríguez. Esta silledense de 25 años compagina desde hace un tiempo su labor profesional en el Hospital Veterinario Atlántico coruñés con su labor en la Banda de Música de Silleda, y está sopesando regresar al conservatorio para concluir su formación.

–¿De dónde saca el tiempo para hacer tantas cosas diferentes?

–Empecé a estudiar veterinaria en 2017 en el campus de Lugo de la USC. En 2019, a la vez, empecé en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña a estudiar interpretación en oboe. Estuve compaginando las dos carreras hasta 2021, que tuve que dejar el conservatorio porque me fui Valencia a hacer las estancias de fin de carrera. Seguí con la música en la Banda de Silleda y demás. En la banda llevo desde que tengo 13 años. Al final, para llegar a todo tienes que poner un poco de ti y hacerlo posible.

–La vocación veterinaria le viene de familia por su padre, pero ¿cómo surge su vocación musical?

–La verdad es que en mi familia siempre se escuchó mucha música de rocanrol o jazz, pero lo de la música clásica es algo totalmente nuevo en mi casa. Empecé con seis años y hasta ahora sigo ahí. Mi familia se tomó muy bien mi gusto por la música. A mi me gustan las dos cosas, la veterinaria y lo musical, pero sí que es cierto que me resulta complicado decidirme hacía uno u otro lado. A la vez que estudiaba siempre estuve, también, estudiando música desde los seis años. Por las tardes estudiaba música y por las mañanas iba al colegio. Cuando llegué a la universidad me entró el gusanillo de intentar entrar en el conservatorio y, aunque fue complicado dividirse entre Lugo y A Coruña, si se quiere todo se puede.

–Entiendo que son actividades complementarias y nada excluyentes siempre que haya un mínimo de organización, ¿no?

–La veterinaria al final es una profesión bastante dura pero mientras estudié procuré hacer las dos cosas. Ahora que trabajo voy a seguir haciéndolo, incluso acabar los estudios de música que tuve que abandonar en su momento. La verdad es que me apetece mucho poder retomar esa faceta.

–A propósito de compatibilidades, ¿es cierto que los animales recuperan mejor con música?

–Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de animales con epilepsia se está haciendo musicoterapia. Se ha comprobado que con patrones musicales como por ejemplo obras de Mozart, algunos de ellos se calman mucho más. Es cierto que para los gatos, en especial en la hospitalización, que son animales que tienden a estar muy estresados, pues la música de fondo les ayuda a la relajación. Existen unas músicas predeterminadas que se les ponen para que ellos estén más tranquilos en los hospitales.

–¿Cuál fue el animal más extraño que le tocó atender?

–En el hospital atendemos animales salvajes, desde zorros hasta ciervos porque te sueles encontrar alguno de esos animales. Ahora bien, cuando hice la estancia de fin de carrera en Valencia, que fue en el Oceanogràfic, pues estuve con belugas, leones marinos, tortugas e incluso con grandes aves.

–¿Qué consejo le daría a los dueños de animales de todo tipo?

–Lo primero, que tengan en cuenta que tener un animal es una responsabilidad muy grande. A día de hoy hay mucha gente que todavía no lo acaba de entender y nos encontramos con situaciones en las que muchos propietarios no están dispuestos a pagar por una hospitalización. Los motivos económicos son entendibles pero hay que saber que tener contigo a un animal va a implicar una serie de gastos que son ineludibles.

–¿Comprar, regalar o adoptar?

–Hay que pensarse muy bien el momento en que se adopta o se compra un animal o lo que sea, aunque lo ideal es adoptarlo. Nos vemos a veces en situaciones violentas de propietarios que a veces no quieren pagar porque les parece muy caro nuestro servicio. Hay que tener en cuenta que el servicio veterinario es privado. Es un pena que sea así porque en muchos países ya están poniendo seguros médicos y demás, pero mientras no lo hagamos aquí tenemos que tener en cuenta que una cirugía igual te cuesta 1.000 euros pero es que esos son los precios habituales en este tipo de intervenciones.

“Hay prejuicios hacia las mujeres con ganado”

–¿Cuál es la situación actual de la mujer en una profesión como la veterinaria donde son mayoría desde hace tiempo?

–En los últimos años casi el 80 por ciento de los matriculados en veterinaria son mujeres. Es una situación completamente diferente a cuando estudiaba mi padre. En lo que yo me dedico, que es a los pequeños animales, la verdad es que por ahora no vi en ningún momento discriminación alguna. Sin embargo, compañeras mías que se dedican a grandes animales comprueban que sigue habiendo prejuicios por parte de los propietarios hacia las mujeres que están con ganado.