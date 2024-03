MEU acude a la batalla de bandas del Festival Rock in Río Tea 2024

La banda de rock de la comarca dezana, MEU, ha sido seleccionada para la batalla de bandas del Festival Rock in Río Tea. El certamen, que tiene lugar en el JJ Copas de Ponteareas y cuenta con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra y el Concello ponteareano, celebra mañana, a partir de la medianoche, su primera semifinal. Junto a los MEU, en la undécima edición de la batalla de bandas participan también combos como Gran Trailer, The Lelli Kelly’s, The Mün, Pólvora Tex, La Jara, Ghost Peeper Seeds y Redox.