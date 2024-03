La Rapa, libre este año de las obras de eólicos que se proyectan en el hábitat de su cabaña

El BNG de A Estrada trasladó ayer su intención de instalar al gobierno municipal a presentar un recurso de alcanzada contra el parque eólico de Xesteiras. El portavoz nacionalista, Xoán Reices, apuntó que el gobierno del Partido Popular “sabe perfectamente el malestar e inquietud que provoca este parque eólico en los montes de Vea y, por esta razón, el alcalde no puede quedase con los brazos cruzados esperando a los hechos consumados”.

“El parque eólico de Xesteiras non es solo un atentado medioambiental; atenta contra el bienestar de los vecinos y vecinas de Vea, en una de las zonas más pobladas de nuestro concello, que verán crecer en sus montes la sombra alargada del espacio que enriquece el bolsillo de las eléctricas, mientras los vecinos pierden calidad de vida”, apuntó el líder del BNG. Subrayan desde este grupo que una de las zonas más afectadas por estas instalación será la parroquia de Santa Mariña de Barcala. “Si no lo impedimos, quedará encerrada entre el parque eólico de Xesteiras y el de Castro Valente, separados por poco más de tres kilómetros de distancia”, afirmó Reices. “Esto es intolerable y el Concello no puede quedar callado, por mucho que la legalidad vigente permita estos disparates”, apostilló el concejal. Tras estimar que “están en riesgo” traídas de agua potable y augurar la afección a infraestructuras públicas municipales, Reices subrayó que el recurso de alzada contra esta instalación “no puede ser un mero trámite: tiene que estar bien fundamentado para parar este parque eólico”. “Si no lo conseguimos con este recurso, avisamos que pediremos en pleno que el Concello presente también recurso en el juzgado”, dijo el edil. El Bloque aprovechará la sesión de mañana para pedir también que se mejoren dos viales en el acceso al lugar de Requián, a los que atribuye un estado “lamentable”.