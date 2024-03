Laura Calvo, Isabel Couso y Marta Maceira, premios Maruja Gutiérrez

Laura Calvo Cobela por la Clínica Laura Calvo, Gumersinda Isabel Couso Carballude, docente jubilada, y Marta Maceira Ansedes resultaron ganadoras del XVIII Premio Mujer Maruja Gutiérrez, impulsado por el Concello de Lalín, a través de las concejalías de Igualdade y Comercio con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y dirigido a distinguir la profesionalidad, la capacidad de iniciativa empresarial y el bienestar personal y trayectoria profesional de las mujeres lalinenses en 2024.

Los galardones serán entregados mañana a las 20.30 horas, en el vestíbulo del Concello. Cabe señalar que el jurado eligió las nominaciones ganadoras entre las presentadas durante una reunión celebrada el pasado 1 de marzo. Laura Calvo Cobela, de la Clínica Laura Calvo, recibirá el premio en la categoría “Xove empresaria”. El jurado acordó otorgar el premio en la categoría de “Toda unha vida” a la profesora jubilada Gumersinda Isabel Couso Carballude y a Marta Maceira Ansedes, por la compañía Studio78 Dance&Fitness en la categoría de “Mulleres en movemento”.

Este premio nace con el propósito de difundir las aportaciones de las mujeres lalinenses a la sociedad, promover la transformación de estereotipos sexistas y luchar contra situaciones de discriminación por razón de sexo, así como estimular y reconocer el esfuerzo y la trayectoria de las mujeres que están llevando a cabo una labor importante y relevante en el ámbito de la igualdad de oportunidades para servir de ejemplo a toda la sociedad, especialmente para las nuevas generaciones de mujeres.

LAURA CALVO COBELA Clínica Laura Calvo “El premio es un chute de energía para poder seguir trabajando con ilusión”

Laura Calvo, que es nutricionista. / CEDIDA

La médica Laura Calvo Cobela reconocía ayer sentirse “muy ilusionada” después de conocer que recibirá el galardón dentro de la modalidad dedicada a las jóvenes emprendedoras. “El premio es un chute de energía para poder seguir trabajando con ilusión”, asegura esta profesional que en 2020, en plena pandemia, se decidió a abrir su propia consulta en Lalín después de formarse en el campo de la nutrición. Calvo considera que este reconocimiento supone que “tu pueblo reconoce la labor que estás realizando, pero que desde luego no me lo esperaba”. Destaca por apostar por un proyecto con una visión a través de una medicina estética ética que busca la naturalidad y una mejora global de la salud. Tiene pensado dedicárselo a sus padres y amigos “que son los que me han apoyado”. Lleva viviendo prácticamente toda la vida en Lalín excepto los años en que estudiaba para ser médica.

En cuanto a las razones por las que se estableció en su tierra natal, Laura Calvo, indica que “está relacionado con que mis padres tienen una clínica dental, por lo que ya tenía el espacio para poder montar mi consulta. Ese es uno de los motivos, y el otro es que Lalín carece de clínicas solo de medicina estética. Se puede decir que no hay demasiada competencia y por ese pensé que era una buena opción para asentarme”. Otra de sus pasiones es la divulgación, acercar a los ciudadanos los recursos para que puedan llevar una vida saludable, dando a conocer su trabajo en busca del bienestar general.

GUMERSINDA ISABEL COUSO CARBALLUDE Profesora jubilada “Estoy muy agradecida, emocionada y sorprendida por esta distinción”

Isabel Couso delante del colegio de Cercio, en 2015. / BERNABÉ

Doña Isabel, que es como le siguen llamando los alumnos que pasaron por sus aulas, dedicó toda su vida a la enseñanza. Por eso, ayer no dudaba en afirmar que “estoy muy agradecida, emocionada y sorprendida por esta distinción”. Gumersinda Isabel Couso Carballude, ya jubilada, dejó su impronta en los centros de Lalín por los que pasó, siendo además una maestra posiblemente adelantada a su tiempo, tolerante, abierta y moderna, y con la que las clases comenzaron a darse fuera de las aulas, en contacto directo con la naturaleza. Couso señala que “hay cien mujeres anónimas que lo merecen tanto o más que yo”, en relación a su distinción de toda una vida. También desvela que cuando reciba su “Maruja Gutiérrez” pensará en “mis hijos y mis padres, pero también en todos los profesionales de la comunidad escolar” con los que ha trabajado durante su dilatada trayectoria. Además de su labor como docente, Isabel Couso fue, y es, una mujer comprometida con el rural y con su desarrollo, que luchó por el mantenimiento de los pequeños centros escolares del rural lalinense, como es el caso del CEIP Varela Buxán de Cercio junto a los vecinos del lugar. Después de ser jefa de estudios en colegios de Cambados, Moaña y Tomiño llegó al de Cercio para quedarse. En el CEIP Varela Buxán trabajó 25 años como profesora, llegando a ser además jefa de estudios y directora, cargo que ocupó durante 16 fructíferos años.

MARTA MACEIRA ANSEDES Bailarina y coreógrafa “Se lo dedico a todas las mujeres que quieren hacer lo que les gusta y tienen miedo”

Marta Maceira, delante del local de Studio 78. / CEDIDA

Alumna de danza y de música en el Conservatorio de Lalín, Marta Maceira Ansedes optó por la danza para poder llevar bien los estudios. Tras ganar como discípula varios premios en España y Portugal, en el año 2013 se hizo cargo de la Asociación Máisquedanza con grupos en Silleda, A Bandeira, Lalín, Rodeiro y Arzúa. “No me lo esperaba para nada, fue una sorpresa y se agradece un reconocimiento al trabajo y a la formación”, indica sobre el premio conseguido. Maceira tiene claro que el galardón se lo dedica “a todas las mujeres que quieren hacer lo que les gusta y tienen miedo”, y lo hace desde su nueva aventura denominada Studio78 Dance&Fitness, un local situado en pleno centro de Lalín donde enseña sus conocimientos, apostando por Lalín en todas sus actuaciones.

Marta Maceira también subraya el hecho de que “este tipo de premios los propone la gente” y hace especial hincapié en que “detrás de mi está mi madre, que me apoya y empuja en todo lo que hago”. Persona discreta, colaboradora y trabajadora incansable, en septiembre de 2022 inauguró de forma tímida su pequeño estudio lalinense donde imparte clases de barre, pilates y varios tipos de danza. Además, colabora con centros escolares, participa en festivales solidarios y es directora de hasta tres centenares de alumnos, cuyas vidas profesionales orienta a la artes escénicas en general.