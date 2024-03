Jóvenes con ganas de cambiar el mundo

La asociación juvenil Imaxina e Axuda de A Estrada, acompañados por Pablo Pérez y Cristina Iglesias de Arousa Moza, mantuvieron ayer una reunión con representantes de los cuatro partidos políticos locales: PP, PSOE, BNG y Móvete.

La finalidad del encuentro era conocer la postura de la corporación municipal respecto a las propuestas que los chicos y chas que componen esta agrupación presentaron el pasado mes de noviembre a los ediles locales con mejoras para la villa tanto a nivel infraestructuras como de servicios. En concreto, fueron tres los chicos de Imaxina e Axuda que acudieron a la cita: Laura Piso, Danier Pérez y Mario Lodeiro. Ellos fueron los encargados de hacer un cribado y poner en común una serie de mejoras enfocadas para todos los públicos dentro de la iniciativa Encontro Mozo, puesta en marcha por la asociación Aurosa Moza.

Si bien la lista de peticiones no era excesivamente extensa, los jóvenes salieron de esta reunión con un sabor agridulce, al ver que no muchas de sus iniciativas recibían el compromiso por parte de la corporación municipal. Para ser más exactos, tan solo tres contaron con el visto bueno y de ellas, solo recibieron la promesa firme de una, la de señalizar las paradas de autobús del casco urbano, como la del Invictus o la del ambulatorio viejo, en la avenida de Santiago. “Para nosotros es una buena noticia que se comprometan a llevar a cabo esta actuación, porque especialmente para gente que no es de aquí, es muy difícil saber que hay paradas de autobús en esos puntos” explicaba Laura Piso.

Otras de las medidas que se comprometieron a estudiar es la de crear un proyecto de convivencia para realizar actividades con los mayores de la Residencia y así generar un diálogo entre las generaciones más veteranas y las jóvenes.

Con todo, el principal punto de interés para Imaxina e Axuda sigue sin fecha de realización. Se trata de la reparación y acondicionamiento del viejo edificio de la Estación de Autobuses, el cual usan como centro de operaciones no solo esta agrupación, sino todas las que conforman la familia de Ocionautas. A este respecto, la corporación se comprometió a estudiar buscar fondos europeos para financiar el proyecto, cuyo presupuesto podría ascender a más de un millón de euros. Sin embargo, los chicos de Imaxina e Axuda no las tienen todas consigo y dan el ultimatum de que si no se pone solución a la precariedad en la que están pronto, tendrán que cerrar, porque seguir usando las instalaciones así supone un riesgo.