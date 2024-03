Una fuente con mala baba

Un vecino de Lalín que suele pasar por el concello de Cerdedo denunciaba el mal estado en el que se encuentra una fuente a la que acude habitualmente para hidratarse durante el viaje o incluso rellenar botellas de agua para llevar. Según explicaba el usuario, este manantial se encuentra ubicado poco antes de llegar a la villa de Cerdedo, en una vía de frenado. Al parecer, son muchos los conductores que detienen sus vehículos ante ella para beber y refrescarse, o para coger acopio de botellas de agua.

Pese a tratarse de unas instalaciones con mucho uso, el denunciante asegura que las condiciones en las que se encuentra la fuente son totalmente precarias y “vergonzosas”. Además, sostiene que esta siempre ha estado en mal estado debido a la falta de medidas de conservación por parte del Concellos: “Esto viene de hace muchos años atrás, con mi edad ya la recuerdo siempre así”.

Por ello, el usuario hace una petición a la administración municipal de Cerdedo-Cotobade y pide que se realicen unos pequeños arreglos, ya que “en verano echa muy poca agua y en invierno tanta que es imposible no mojarse los pies”.

Asimismo, el denunciante también expresó: “llama la atención la obra de ingeniería que hicieron para que no salpique el agua, poniendo un bote de pintura bajo esta” y se preguntó: “¿A Caso el Concello no tiene un mínimo de dinero para ponerle un grifo en condiciones a la fuente, así como una pequeña pileta para que recoja el agua que sobra y que esta no salpique los pies?”.

Por último, el lalinense quiso hacer referencia al alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, insinuando que al encontrarse la fuente en Cerdedo y él pasar más tiempo en Carballedo, Cotobade, quizás no está al tanto de la situación de esta.