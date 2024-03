El Estado incluirá las nacionales 525 y 640 en un plan provincial de mejoras en viales

El Estado incluirá las carreteras nacionales 525 y 640 en un plan provincial de mejoras que, según indican desde la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, está pendiente de autorización y de concretar el importe de la inversión. La intervención en estas dos carreteras que cruzan las comarcas de Deza y Tabeirós podría materializarse de cara al verano y consistirá en la reparación del firme en aquellos tramos más deteriorados, descartando por el momento una reposición integral de la capa de rodadura. Se aplicarán lo que técnicamente se denominan alfombras asfálticas en unos viales que la subdelegación admite presentan un importante deterioro.

La representación del Gobierno de España en la provincia asegura que tiene constancia de los numerosos socavones, baches y problemas con la capa de rodadura en ambos viales pues así le fue comunicado “hace un par de semanas”, aunque garantiza que las tareas de mantenimiento básicas, es decir, bacheos, no se han descuidado sino que se llevan a cabo de forma regular. Los socavones suponen un peligro para la circulación y hay tramos con el firme destrozado que urgen una intervención lo antes posible. “Son de las que peor están en la provincia”, manifiestan fuentes de la subdelegación. Los servicios técnicos de la Demarcación de Carreteras del Estado tienen avanzado un plan que define las principales carencias de la red provincial para llevar a cabo un proyecto que debe recibir el visto bueno del Ministerio de Transportes y a continuación superar la tramitación administrativa, de ahí que hasta el verano, como muy pronto, no será una realidad. Además, se indica que realizar estos trabajos sin unas condiciones meteorológicas favorables no tendría sentido.

Escaso mantenimiento

La subdelegación atribuye parte del deterioro que padece la red provincial de carreteras a los recortes aplicados en su momento por el Gobierno presidido por el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente, que prescindió de importantes sumas de recursos económicos para trabajos de mantenimiento, dando como resultado un mayor deterioro del firme en estos viales desde hace cerca de una década.

Cuatro millones de euros para la N-541

La autovía que comunica Vigo y O Porriño y la N-541 serán algunas de las intervenciones de calado en las que el ministerio no reparará en gastos. Solo en la nacional que discurre entre Cerdedo-Cotobade, Forcarei y llega hasta el límite con la provincia de Ourense están previstos cuatro millones de euros para unas obras que se llevarán a cabo este año. La mejora del firme de la carretera se extenderá entre los puntos kilométricos 51 y 68. Estas obras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abarcan 17 kilómetros y afectan mayoritariamente el término municipal de Forcarei pero también incluyen el lugar de la parroquia de Pedre donde en cayó el autobús al río Lérez, en Cerdedo-Cotobade, donde en la Nochebuena de 2022 perdieron la vida siete personas. Por otro lado, las obras de reforma del puente de Pedre, que dieron comienzo a finales de septiembre del año pasado, estarán rematadas en tres meses como muy tarde. La barrera del paso será sustituida por un nuevo sistema de seguridad, lo que obligará a reforzar y ampliar el tablero del viaducto. La inversión ascendió a 1,1 millones de euros y consiste en la reposición del elemento de seguridad que resultó dañado en el lateral del puente con la caída del autobús.