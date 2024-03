La Virgen de Lourdes de A Estrada

Corría el año 1961 cuando José Dono decidía regalar a la parroquia de San Xorxe de Cereixo la imagen de la Santa Rita, una talla que sesenta años después siguen venerando los vecinos de la zona. Ese regalo fue recordado en su celebración anual el pasado 2021, coincidiendo con su 60 aniversario. Ese día comenzó a “cocinarse” una idea que el 16 de marzo llevará a la parroquia la primera Virgen de Lourdes del Concello de A Estrada. El regalo en esta ocasión surge del bisnieto de José Dono, el concejal de Urbanismo y Rural de A Estrada, Gonzalo Louzao.

“Tras esa celebración decidí darle a la parroquia de Cereixo una imagen como en su día hizo mi bisabuelo. Un regalo pagado por mí para todos los vecinos”, explica Louzao. El primer paso fue decidir qué imagen iba a escoger. “Tuve que hacer una especie de casting y finalmente ganó la Virgen de Lourdes”, recuerda. Para esta elección argumenta dos motivos. Por un lado que no hay en todo el municipio estradense otra virgen de Lourdes. “De esta manera no pisamos la tradición de otra parroquia”, argumenta. Por otro lado, tiene motivos más personales, ya que en su familia siempre hubo tradición de ir a Francia a visitar Santuario de Nuestra Señora de Lourdes”.

Una vez decidida la imagen, tocaba encontrar al artesano encargado de llevarla a cabo, ya que la intención era realizar una talla de madera de grandes dimensiones. “Quería una imagen buena, de autor, y lo que veía por aquí no me convencía. Así fue como decidí ir a la cuna de los mejores escultores de este tipo de imágenes, Andalucía, donde están muy acostumbrados a realizar figuras para las procesiones y las cofradías”, explica Louzao.

El elegido finalmente fue Eduardo Sánchez Aranda, cuyo taller está ubicado en la localidad gaditana de Puerto del Real. El edil estradense acudió a Andalucía el pasado verano, en el marco de un viaje que también lo llevó a conocer el municipio de Almonte, hermanado con A Estrada. Louzao terminó dando el visto bueno a la imagen que le presentó el escultor. “En Andalucía utilizan una técnica diferente. Primero las esculpen en barro, para después tener una referencia a la hora de hacerla en madera. Esta imagen comenzó a hacerse a comienzos del año 2023 y ya está lista”.

Ahora llegó el momento de presentar la Virgen de Lourdes a los vecinos de San Xorxe de Cereixo, y será en un acto por todo lo alto. La Festa da Chegada, como se ha bautizado, arranca a las 19.00 horas del 16 de marzo, con una procesión de bienvenida desde el inicio de la parroquia hasta la iglesia parroquial. Para ello, estará disponible un bus que desplazará a todos los interesados en participar desde el campo de la fiesta hasta el punto de inicio de la procesión. A las 20.00 está prevista una novena y misa solemne de bendición de la nueva imagen de Lourdes. Los actos finalizan a las 21.00 horas con la actuación de la charanga Os Atrevidos.

Festa do Porco á Brasa

La jornada en Cereixo no remata ahí. Coincidiendo con esta ocasión especial y con el objetivo de recaudar fondos para la romería de San Xorxe del 28 de abril, se ha decidido organizar la segunda edición de la Festa do Porco á Brasa. Será a partir de las 21.30 horas en una carpa habilitada en el campo de la fiesta. El precio es de 18 euros para adultos y 10 para niños. Los tickets ya pueden adquirirse en la Lavandería Elegante y en la Taberna do Rejo. Para terminar el largo día de fiesta habrá verbena con la actuación del Dúo Punto Zero.

Eduardo Sánchez | Maestro tallador

Natural de la localidad de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) Eduardo Sánchez aceptó con gusto un encargo diferente a los que está acostumbrado. “Las imágenes que suelo hacer son más grandes, de tamaño real. Jesús medía sobre 1,80, un hombre alto para su época. ¿Por qué su imagen iba a ser de un metro?”, se pregunta el escultor, que entiende que se trata de diferentes tradiciones. “En Andalucía no se podría sacar una imagen de 90 centímetros como las que suele haber en Galicia. Aquí además las imágenes que hacemos están pensadas para vestir, mientras que en Galicia la ropa ya está dentro de la figura. Eso hace que sea más complicado hacer esta talla y que lleve mucho más tiempo”, argumenta el escultor. La Virgen de Lourdes de Cereixo está realizada en madera de cedro real. Antes sin embargo se preparó un boceto a lápiz y de él se hizo una imagen en barro, que sirvió de referencia. Eduardo Sánchez aguarda poder visitar su virgen en A Estrada algún día.