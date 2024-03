Los sacrificios del pan nuestro de cada día

A raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, que acaba de cumplir dos años, el gobierno estatal puso en marcha bonificaciones del gasóleo para el sector del transporte, que estuvieron en vigor hasta el pasado 31 de diciembre. Pero esas ayudas no se extendieron a dos servicios que son básicos para el rural: el reparto del pescado y el del pan.

La subida del gasóleo y de la electricidad, imprescindibles en los hornos de las panaderías, han sido muy superiores en estos dos años a la de la harina, otro alimento que se ha encarecido también por la guerra, dado que tanto Rusia como Ucrania están considerados los graneros de Europa. El sector tiene que echar cuentas de nuevo ahora con el aumento del IVA de la luz, que desde anteayer pasó del 10 al 21%. Todas estas circunstancias ya motivaron que desde el arranque del mes varias panaderías de la vecina provincia de Ourense decidiesen subir el precio de la barra de pan entre 5 y 10 céntimos. Los panaderos de las comarcas recuerdan que en nuestra zona “ya se subió el pan el año pasado, y también a finales de 2022, porque no quedaba otro remedio, por ese aumento del precio de la harina y de otros costes”, recuerda Manuel Bouzada Rodríguez, de la Panadería Hermanos Bouzada.

El tractor de leña, a 250 euros

Por encarecer, incluso se ha encarecido el aceite que emplean para hacer empanadas, hasta el punto de costar el doble que hace un año, y si una panadería opta por emplear leña para sus hornos, “puede salir más cara que el combustible, porque no hay quien la corte”, añade Bouzada. Desde Panadería Mazás, de Piloño, Irene Mazás explica que un tractor de leña, que suele durar 15 días, ha subido unos 100 euros y ahora cuesta 250, mientras que el gasóleo ha duplicado su valor hasta colocarse en los 1,10 euros por litro. “Poco importa que me desgraven, con este precio del gasóleo” en jornadas de reparto que a veces supone cubrir cada día 100 kilómetros, para al cabo del mes hacer frente a gastos que han podido dispararse hasta 600 euros por estos costes.

Furgonetas a 42.000 euros

Manuel Bouzada tiene muy claro que su negocio se sustenta en el cliente del día a día. Para ello, cuenta con una plantilla de 12 personas, a las que se suman él y su esposa, Isabel Abad, para atender tanto los despachos de Lalín y Silleda como encargarse de las zonas de reparto. Y aquí hay entra en juego otra cuestión: el registro horario de la jornada laboral, que recoge la hora de entrada y de salida de cara a establecer en un futuro las 37,5 horas semanales. Esto “nos limita la producción y a tener que dejar alguna zona sin reparto”. El despacho puerta a puerta encima puede demorarse si el tiempo lluvioso como el de este fin de semana retrasa los viajes entre aldea y aldea.

Está claro que la flota de vehículos es un gasto de peso en las panaderías, ya sea en labores de mantenimiento o cuando se quieren renovar las furgonetas. “Lo ideal sería comprar vehículos nuevos cada cuatro años, pero no puedes, porque si antaño una furgoneta costaba 30.000 euros, ahora está en los 42.000, y no tienes ayuda por su volumen de emisión”, lamenta Irene Mazás.

"Vecinos de aldeas que no podemos cubrir con el reparto nos compran 20 barras de pan y las congelan"

¿Y qué ocurre con las personas que viven en aldeas en las que de repente deja de ir el panadero? “Pues nos compran en el despacho 10 ó 20 barras , o 30 bollos, y los congelan”, apuntan tanto Bouzada como Mazás. Las panaderías tienen como competidores al pan que se hornea en los propios supermercados, a un precio inferior que, lógico, está detrás de una calidad también bastante menor.

Podríamos pensar que esa clientela a la que deja de servir una panadería podría ser asumida por la competencia, pero precisamente el gasto en gasóleo, la dificultad para reorganizar repartos y ese ajuste horario impide acaparar esos potenciales clientes. Sí hay casos en los que se asume ese esfuerzo, como hizo la Panadería Fernando, en Lalín, desde donde Manuel Fernández indica que se cubren cuatro rutas todos los días de la semana, salvo martes y domingo. “Mella dejó varios repartos este año, y la de Cortegada cerró”, recuerda Bouzada, quien estima que debido a las circunstancias que mencionamos y a la fala de relevo generacional, en la provincia han echado el cierre unos 30 negocios.

Trabajadores en el horno de la Panadería Hermanos Bouzada. / BERNABE/JAVIER LALIN

Los que quedan, aguantan porque son empresas familiares y que, como en el caso de Panadería Mazás, “no soportas gastos como el alquiler del local, al estar en tu propia vivienda y atender tú mismo el despacho, en lugar de tener una persona. Pero ojo, no es lo mismo una panadería en Lalín, sin reparto, que en una aldea, y esto no se tiene en cuenta cuando te toca pagar el IVA o hacer la declaración de la renta”. Y tampoco lo es en Vigo, donde no se realiza reparto: si en Lalín el kilo de pan está a 3,10 y con unos márgenes de beneficio mínimos, en la ciudad olívica puede costar 5,70.

"Soportamos subidas de 600 euros al mes entre la leña, la electricidad y el gasóleo"

En algunas ciudades, precisamente el pan es más caro los domingos porque la normativa apunta que un domingo se entiende como horas extra de los trabajadores, que entonces se le pagan más altas y les da derecho a librar dos días entre semana. Eso obligaría a reorganizar los repartos. Por eso, muchas panaderías han decidido cerrar esa jornada.

Dificultades para un traspaso

Mazás recuerda que cuando su padre abrió el negocio, “había una panadería en cada parroquia. Ahora, cerraron muchas y lo seguirán haciendo, porque no la das sostenido”. Tanto ella como Bouzada inciden en la falta de relevo generacional. “La mayoría de hijos de panaderos tiene ya otro oficio, por lo poco que compensa este”. Ese escaso margen de beneficio y el papeleo dificultan también cualquier traspaso. Poco les influye a las panaderías que han subido los sueldos: “si tu salario sube en 50 euros, ya se te va en pagar las subidas de los recibos del agua y de la luz”, lamenta Irene Mazás.